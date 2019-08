Quali saranno i principali eventi musicali in provincia di Chieti? I concerti di Nomadi, Francesco Baccini, Max Gazzè e Malika Ayane

PESCARA – Sarà un settembre ricco di appuntamenti musicali dal vivo quello che sta per arrivare nel teatino. Martedì 3 il Tutta la vita Tour dei Nomadi farà tappa a Casalbordino: cinquantacinque anni di successi tutti in una notte per celebrare la storia della band più longeva del panorama artistico italiano. Sarà l’occasione per ascoltare brani sempreverdi quali Io vagabondo, Un pugno di sabbia, Io voglio vivere, Il fiore nero e molti altri.

CONCERTI DI SETTEMBRE: Abruzzo – Pescara – L’Aquila – Teramo

Super ospiti alla 186esima edizione delle Feste di Settembre a Lanciano. Si comincerà sabato 14 con Francesco Baccini, cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale italiano. Al suo attivo una carriera trentennale costellata di successi, tra cui gli indimenticabili Le donne di Modena, Sotto questo sole (insieme ai Ladri di Biciclette), Ho voglia di innamorarmi, Qua qua quando e molti altri. Domenica 15 ospite in piazza Plebiscito sarà Max Gazzè, cantautore, bassista e attore romano, reso noto dal brano del 1998 Vento d’estate, cantata assieme a Niccolò Fabi. Tr i suoi capolavori Cara Valentina, Una musica può fare, Il timido ubriaco, Il solito sesso, Ti sembra normale, La favola di Adamo ed Eva. Si chiuderà lunedì 16 con Malika Ayane, raffinata cantautrice, già vincitrice al Festival di Sanremo del Premio della Critica del Festival della canzone italiana “Mia Martini” e del Premio della Sala Stampa Radio e Tv. Durante la sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti con alcuni dei suoi principali successi: Come foglie, La prima cosa bella (cover del brano di Nicola Di Bari), E Se Poi, Senza Fare Sul Serio, Adesso E Qui (nostalgico Presente).

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in agenda in provincia di Chieti nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Programma concerti a Chieti – settembre 2019

3

Nomadi – Casalbordino

14

Francesco Baccini – Lanciano

15

Max Gazzè – Lanciano

16

Malika Ayane- Lanciano