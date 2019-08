Chieti, è morta Simona Petaccia presidente di Diritti Diretti onlus

CHIETI – Si è spenta a Chieti la giornalista Simona Petaccia, presidente dell’associazione Diritti Diretti onlus.Riportiamo di seguito i messaggi di cordoglio.

Sindacato giornalisti abruzzesi:”perdiamo una collega brava e preziosa”

E’ morta nella notte la collega Simona Petaccia. Donna forte e determinata, battagliera, è sempre stata in prima linea nella difesa dei diritti delle persone con diversa abilità.

Collaboratrice di testate giornalistiche e negli uffici stampa, è stata la presidente dell’associazione Diritti Diretti onlus. Per il suo impegno aveva ricevuto numerosi premi, tra i quali quello conferitole lo scorso anno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, destinato a giornalisti e comunicatori “che superano le barriere”.

Il Sindacato giornalisti abruzzesi è vicino alla famiglia di Simona, a cui si stringe con affetto. Perdiamo una collega brava e preziosa, di cui conserveremo sempre un affettuoso ricordo.

Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia:”grazie per la tua generosa sensibilità”

“Con dolore ho appreso oggi la notizia della scomparsa di Simona Petaccia, che non era solo per me una collega giornalista, ma una persona speciale”. Sono le parole espresse da Enrico Di Giuseppantonio, ex presidente della Provincia e sindaco di Fossacesia, che ricorda la figura di Simona Petaccia, scomparsa stamattina a Chieti.

“Nella mia esperienza di Presidente della Provincia di Chieti ho condiviso con Simona iniziative legate alle sue attività con la onlus Diritti Diretti e l’ho ammirata e stimata per la sua determinazione e il coraggio che metteva nelle sue battaglie per superare quelle barriere, soprattutto culturali, che purtroppo rappresentano ancora oggi un grande limite. Simona lottava e non si poteva rimanere insensibili al suo coraggio, alla forza che quotidianamente imprimeva alle sue giuste iniziative. Abbiamo perso una brava giornalista, ma anche una donna come poche. Ciao Simona, grazie davvero per la tua generosa sensibilità e per quello che ci hai insegnato”.

La redazione de L’Opinionista esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita della collega Simona Petaccia