Quali saranno i principali eventi musicali in provincia de L’Aquila? In evidenza i concerti di Fabio Concato e di Sergio Cammariere

L’AQUILA – Raffinato: può definirsi così, sotto il profilo degli appuntamenti musicali, il settembre 2019 aquilano. Domenica 1° settembre in piazza Duomo a L’Aquila ultimo giorno della quinta edizione de Il Jazz italiano per le terre del sisma. Concerto di apertura all’interno della Basilica di Collemaggio con I Virtuosi Italiani: ospiti Paolo Fresu, uno dei trombettisti più famosi in circolazione, e Daniele di Bonaventura. A chiudere la manifestazione sarà la grande musica d’autore. Fabio Concato e le atmosfere sofisticate di Paolo Di Sabatino e del suo Trio guideranno il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del nuovo album Gigi: i successi più amati di Fabio Concato, riarrangiati in chiave jazz da Paolo Di Sabatino al piano, con Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria.

A Trasacco, invece, a chiusura delle Feste Patronali in onore dei Santi Cesidio e Rufino Martiri e della Madonna di Candelecchia, i Ricchi e Poveri porteranno sul palco la loro consueta e irresisistibile allegria. Sarà l’occasione per ascoltare brani che hanno fatto ballare e cantare generazioni: Sarà perchè ti amo, Mamma Maria, Se m’innamoro e molti altri.

Sabato 21 all’Anfitearo Romano di Aminternum Sergio Cammariere si esibirà in una tappa del suo La fine di tutti i miei guai tour. Sarà un grande viaggio musicale nei vari generi, dalla musica latina e brasiliana fino al blues e al jazz, che però seguirà sempre il tema dell’amore come sentimento al quale non si può resistere.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in agenda in provincia de L’Aquila nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

