L’Aquila approva il progetto di bike sharing: 100 e‑bike e 11 stazioni in città

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila approva il progetto esecutivo per il nuovo sistema di bike sharing finanziato dal POC Abruzzo 2014‑2020. L’intervento, dal valore di 540 mila euro, prevede l’installazione di tre stazioni “station based” e otto “station free”, per un totale di circa 100 e‑bike distribuite strategicamente sul territorio, inclusa l’area della stazione ferroviaria.

Il posizionamento sarà inizialmente sperimentale per ottimizzare il servizio in base ai dati di utilizzo. L’iniziativa, in linea con PUMS e Biciplan, punta a migliorare la mobilità sostenibile, favorire l’intermodalità e ridurre traffico ed emissioni in città.