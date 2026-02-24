Alloggi ATER in via Tavo destinati alle Forze dell’Ordine

PESCARA – La Giunta regionale ha approvato una delibera che destina 28 alloggi di edilizia residenziale pubblica, forniti dall’ATER di Pescara e situati in via Tavo nel Comune di Pescara (ex complesso ‘Ferro di Cavallo’), a nuclei familiari del personale delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco in servizio nella regione.

Gli alloggi saranno locati a canone concordato. La delibera si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione urbana dell’area, precedentemente interessata da degrado, con l’obiettivo di trasformare l’ex complesso in un contesto residenziale ordinato e funzionale.

Le assegnazioni avverranno tramite bando e graduatoria predisposti e approvati dalla Prefettura di Pescara, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente. La Prefettura definirà requisiti e modalità di partecipazione.