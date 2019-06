Quali saranno i principali eventi musicali a Chieti e provincia a luglio? In primo piano i concerti di Loredana Bertè, Negrita e Mahmood

É senza dubbio la musica la grande protagonista del mese di Luglio 2019 nel teatino. Si parte con il concerto di Enrico Nigiotti che, con il suo Cenerentola tour, sarà ad Ortona il giorno 3. In scaletta i brani dell’edizione speciale di Cenerentola e altre storie, uscito lo scorso il 15 febbraio, che, oltre al pezzo sanremese, contiene anche un inedito dal titolo La ragazza che raccoglieva il vento, dedicata alla celebre poetessa e scrittrice Alda Merini. Sempre ad Ortona, il 13, arriverà Mahmood, per una tappa del suo Gioventù bruciata, partito da Livorno lo scorso 30 aprile. Ventisette anni, Mahmood, di padre egiziano e madre sarda, nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show X Factor nella categoria “Under Uomini” capitanata da Simona Ventura. Nel 2015 prende parte al concorso canoro Area Sanremo aggiudicandosi il primo posto e il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella sezione “Nuove Proposte” dove si classifica al quarto posto con il brano Dimentica. Lo scorso febbraio si aggiudica la 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi; recentemente é secondo all’Eurofestival Contest Songs.

Sul palco dell’Anfiteatro la Civitella di Chieti saliranno il 12 Ben Harper, considerato come uno degli autori e performer più incisivi e influenti di sempre, in grado di trascendere i generi musicali e parlare di temi personali così come di argomenti politici, e il 30 Il Volo, vincitore del Festival di Sanremo nel 2015, che festeggia l’autentico successo dei tre cantanti ottenuto in tutto il mondo in questi 10 anni di carriera. Era, infatti, il 2009 quando Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble esordirono come singoli partecipanti al Talent show di RAI 1 “Ti lascio una canzone”, dove vennero notati da Michele Torpedine, che decise di intraprendere per loro e con loro un percorso artistico internazionale. Giovedì 31, invece, sarà la volta di Loredana Bertè. L’artista, piazzatasi al quarto posto ma eletta a furor di popolo la “vincitrice morale” della 69ª edizione di Sanremo ricevendo ben tre standing ovation di fila (mai successo in 69 anni di storia del Festival), arriva per una tappa del suo tour estivo, il LiBertè – Summer Tour 2019. durante la quale proporrà i brani più famosi di una lunghissima e onorata carriera.

A Francavilla al mare, in occasione di Foro in festa, il 19 Robi Facchinetti, accompagnato dalla sua band, porterà il tour Inseguendo la mia musica. Lo storico storico tastierista e voce dei Pooh canterà i successi che hanno conquistato intere generazioni in un concerto che abbraccerà passato e presente sotto il segno della musica. Il 22 a far vivere una serata intensa di emozioni, ci penseranno, invece, i The Kolors, vincitori della edizione 2015 di Amici di Maria De Filippi e reduci dal successo del singolo Pensare Male, cantato insieme a Elodie e di Come le onde in collaborazione con J-Ax. Giovedì 31 in piazza Sant’Alfonso arriveranno i Negrita per celebrare nel migliore dei modi i loro venticinque anni di carriera.Nella tappa del loro tour La Teatrale Plus, il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici .

Sabato 27 Federica Carta, cantautrice diciannovenne romana già finalista di Amici 2017, e il suo pop Corn Tour approderanno a Palmoli mentre il 29 la magia delle musiche del grande Maestro Ennio Morricone interpretate dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno avvolgerà Piazza del Popolo a Vasto. Firmacopie e mini live il giorno 9 al Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino per Giordana Angi. L’artista italo-francese, finalista di Amici 18, incontrerà i fan per firmare le copie del suo album Casa, uscito lo scorso 19 aprile, che contiene sei brani inediti firmati dalla cantautrice, tra cui il brano omonimo Casa, Chiedo di non chiedere e Quante volte ad aspettarti.

Eventi Chieti luglio 2019

3

6

Mesa live a San Salvo

9

12

Ben Harper in concerto all’Anfiteatro La Civitella a Chieti

13

19

Robi Facchinetti – Francavilla al mare

22

The Kolors – Francavilla al mare

27

Federica Carta in concerto a Palmoli

29

30

31

Loredana Bertè in concerto all’Anfiteatro La Civitella a Chieti

Negrita in concerto a Francavilla al mare