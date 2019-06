Concerti Teramo luglio 2019

Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo a luglio? In primo piano Tzunami Rock Festival e Sorgentone

Per i concerti, in attesa delle sesta edizione di Emozioni in musica, in programma a Roseto degli Abruzzi dal 5 all’8 agosto, il luglio canoro teramano presenta comunque occasioni per assistere a concerti di livello.

Venerdì 5 in piazza dei Pini a Silvi Marina Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, interprete teatrale, porterà in scena “Shine on – l’inaudita bellezza dei Pink Floyd” con i Floyd on the wing, il tributo ai Pink Floyd dei Terzacorsia. Un racconto ricco e appassionato, che riserva gran parte della sua attenzione al periodo che va dagli inizi fino all’epoca di “The Wall”. Si potranno ascoltare i grandi classici dei Pink Floyd: da Time a Wish You Were Here passando per Comfortably Numb e molti altri brani.

Sempre il 5, in occasione dello Tzunami Rock Festival (al quale parteciperanno anche Almamegretta e Lacuna Coil), a Roseto degli Abruzzi arriveranno i Metanoia con il loro tour volto a promozionare presentare il loro primo album L’equilibrio dei numeri primi. Un disco all’interno dell’album si possono trovare Colombo e L’arte di essere se stessi, i due singoli che sono rimasti rispettivamente cinque e quattro settimane in classifica nazionale a fianco di nomi quali Ligabue, Renga, Il Volo e Ramazzotti. Saranno anche a Giulianova il 6, il 19 e il 27.

Il 7 ad Alba Adriatica e il 20 a Ripattone arriverà Antonio Sorgentone, cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia nonchè vincitore dell’ultima edizione di Italia’s got Talent. Nel suo repertorio propone un mix di: 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione, riuscendo a conquistare tutti i tipi di pubblico, grazie anche all’esperienza collezionata in 600 concerti in Italia e in Europa: Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio e Svizzera.

Programma concerti a Teramo e provincia – luglio 2019

5

Andrea Scanzi e Floyd on the Wing – Silvi Marina

5- 7

Tzunami Rock Festival – Roseto degli Abruzzi

6

Metanoia – Giulianova

7

Antonio Sorgentone – Alba Adriatica

19

Metanoia – Giulianova

20

Antonio Sorgentone – Ripattone

27

Metanoia – Giulianova