Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara a luglio? In primo piano Pescara Jazz e il concerto di Pausini e Antonacci

Lunedì 8 inaugurerà Pescara Jazz, che per i suoi cinquant’anni si regala un programma con quindici concerti consecutivi fino al 22, più una coda di tre date: 24 e 28 e il 9 agosto, gran finale con Fiorella Mannoia. Tanti i big in programma: dalla cantante statunitense Dee Dee Bridgewater (il 19), al sassofonista americano Joshua Redman (il 20), al bassista camerunense Richard Bona (il 17) al chitarrista Robben Ford (l’11 con il Lorenzo Tucci trio, feat. Karima). In calendario anche il concerto Una noche por Paco (con Antonio Sanchez sexteto e il cuarteto flamenco di Chano Dominguez, il 13 e quello di Jacob Collier il 21. In occasione della Festa di San Cetteo, il giorno 8, Anna Tatangelo sarà in concerto nel piazzale della Stazione Porta Nuova per una tappa del suo La fortuna sia con me tour.

Laura Pausini e Biagio Antonacci faranno tappa con il loro tour allo Stadio Adriatico mercoledì 23. Le due icone della musica pop italiana si esibiranno sullo stesso palco con i loro grandi classici e le loro hit più recenti hit, alcuni duetti. Non mancherà il loro primo singolo insieme, Il coraggio di andare, contenuto nel CD “Fatti sentire ancora” della Pausini, riedizione dell’ultimo album della cantante “Fatti Sentire”. Una canzone che parla di forza e racconta il coraggio di ripartire da zero nonostante le paure e le difficoltà.

La sera del 24 al Teatro D’Annunzio di Pescara saliranno i Marlene Kuntz, il gruppo alternative rock italiano originario della provincia di Cuneo, che proprio quest’anno festeggia i trent’anni di carriera. Sabato 26, sempre sul palco del Teatro D’Annunzio, salirà Irama, giovane cantautore della diciassettesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Lo ricordiamo all’ultima edizione del Festival di Sanremo, in gara con La ragazza con il cuore di latta, brano già certificato disco d’oro che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia.

Programma concerti in Abruzzo – luglio 2019

Giuseppe Anastasi, Canzoni Ravvicinate del Vecchio Tipo – Pescara Jazz

Anna Tatangelo – Pescara

Ada Montellanico Quartet, Tencology – Pescara Jazz

Bungaro, Maredentro Tour – Pescara Jazz

Patches Stewart Band – Pescara Jazz

Una noche por Paco – Pescara Jazz

Cuneman 5tet – Pescara Jazz

Michele Tino Quartet – Pescara Jazz

Sun Village Filippo Bubbico Quartet feat. Claudio Filippini – Pescara Jazz

Richard Bona, De La Frontera – Pescara Jazz

Orchestra Sinfonica Abruzzese – Pescara Jazz

Dee Dee Bridgewater, J’ai Deux Amours – Pescara Jazz

Joshua Redman, Still Dreaming -Pescara Jazz

Jacob Collier – Pescara Jazz

Bepi D’Amato Tony Pancella Duo – Pescara Jazz

Marlene Kuntz – Pescara Jazz

Symphonic Queen – Pescara Jazz