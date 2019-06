Quali saranno i principali eventi musicali a L’Aquila e provincia a luglio? In primo piano Festiv’Alba e il Celano Blues Festival

L’estate entra nel pieno e arriva anche il momento dei festival musicali. Per Festiv’Alba, la rassegna musicale, cinematografica, teatrale e culturale che animerà il sito archeologico di Alba Fucens, saranno undici i concerti di musica classica e antica che si terranno all’interno di due tra le più suggestive e affascinanti chiese d’Abruzzo: San Pietro in Alba Fucens e Santa Maria Valle Porclaneta a Rosciolo.

CONCERTI DI LUGLIO: Abruzzo – Pescara – Chieti – Teramo

A Celano, dopo il successo dello scorso anno, il 15 e 16 si terrà la seconda edizione del Festival Internazionale Celano Blues. Sul palco allestito in piazza IV novembre saliranno artisti internazionali. Tra questi Nkem Favour, interprete della tradizione afroamericana e consolidata realtà nella scena Blues europea, accompagnatada alcuni tra i migliori musicisti Blues in Italia, già esponenti dei genovesi Big Fat Mama e Mama’s Pit e Leburn Maddox, chitarrista e cantante Soul, Funky, Blues che vanta collaborazioni di grandissimo prestigio con artisti quali James Brown, George Clinton, Marvin Gaye, Albert Collins, Patty Labelle, Chaka Khan, Lionel Richie e tanti altri.

Per la quarta edizione di Paesaggi Sonori, domenica 28 arriverà, invece, a Rocca Calascio Finn Andrews, frontman della band indie rock neozelandese The Veils, al debutto da solista con l’album One Piece At A Time, pubblicato lo scorso marzo.

Programma concerti a L’Aquila – luglio 2019

6

Fisarmonica tra passato e presente – Festiv’Alba

7

Laudar vollio per amore – San Francesco e la musica – Festiv’Alba

13

Chopin quattro ballate, sonata n. 3 – Festiv’Alba

Festival Internazionale Celano Blues

14

Orchestra Giovanile Europea – Festiv’Alba

15

Nkem Favour Blues Band – Celano Blues Festival

16

Leburn Maddox – Celano Blues Festival

18

Fermate il passo. Ai primordi dell’Opera – Festiv’Alba

19

Claudio Monteverdi e dintorni – Festiv’Alba

20

Da Bach a Debussy – Festiv’Alba

21

Conversazioni tra 51 corde – Festiv’Alba

23

Canzoni dietro le quinte – Festiv’Alba

27

Cimarosa, Rosini, Piazzolla, Morricone – Festiv’Alba

28

Finn Andrews – Rocca Calascio (AQ)

29

Rigoletto – Festiv’Alba

31

Nerone vs Petronio – Festiv’Alba