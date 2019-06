Concerti a Chieti a giugno 2019: cantanti, date, dove

Quali saranno i principali eventi musicali a Chieti e provincia a giugno? In primo piano i concerti di Achille Lauro e del progetto Vasco 2.0

CHIETI – Dopo i sei concerti del Non stop live 2019 a San Siro di Vasco Rossi, giovedì 13 allo Stammtisch Tavern di Chieti il duo formato da Mirco Salerni e Agostino Balice tornerà con la chitarra acustica e la percussione per Un Vasco completamente rivisitato. Il progetto dei due membri dei Kom (cantante e chitarrista) chiamato Vasco 2.0 regalerà un appuntamento da non perdere per gli amanti del Blasco, con suoni diversi e arrangiamenti suggestivi.

Gli amanti del jazz saranno soddisfatti con il concerto che sabato 15 al Tapaz Food Experience di Chieti terrà il Dream’s jazz quartet. Un gruppo nato su iniziativa del Soprano, Silvia Faugno, artista particolarmente eclettica per il suo percorso svolto nei vari stili musicali e in collaborazione con il batterista del gruppo Giampaolo Treppiedi. La stessa sera, in piazza a Gessopalena, arriverà in concerto Davide De Marinis, che nel 1999 fu in vetta alle classifiche con il tormentone Troppo bella e che, dopo la partecipazione alla trasmissione televisiva Ora o mai più, é in giro per le piazze italiane con il suo Naturale Tour 2019.

Il momento clou del mese musicale sarà venerdì 28 quando a Francavilla al mare arriverà Achille Lauro, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, classificatosi al nono posto della graduatoria finale delle preferenze. Dopo l’uscita a gennaio di Sono io Amleto, il libro nel quale racconta in prima persona la sua vita, e aprile del suo nuovo disco 1969, anticipato dal singolo C’est la vie, l’artista romano é attualmente impegnato in tour che lo sta portando in giro per l’Italia.

Programma concerti a Chieti e a provincia – giugno 2019

13

Vasco 2.0 – Chieti

15

Davide De Marinis – Gessopalena

I Dreams Jazz Quartet – Tapaz

28

Achille Lauro – Francavilla al mare (CH)