Concerto di Matthew Lee al Capodanno 2020 di Pescara

Il cantante pianista rock n’ roll sarà tra i protagonisti dell’ultima notte dell’anno aprendo il 2020 con il concerto nell’Area di Risulta di Pescara

PESCARA – Tra i protagonisti del Capodanno 2020 di Pescara ci sarà Matthew Lee. Il noto cantante pianista rock n’ roll aprirà il nuovo anno (inizio intorno alla mezzanotte) all’Area di Risulta con un concerto che si annuncia scoppiettante, ingresso gratuito. Per chi infatti ha avuto il piacere di seguire altri tuoi live come ad esempio quello tenuto al Centro Commerciale Arca nel 2016 e altri appuntamenti in Abruzzo avrà sicuramente mi ricordi molto positivi.

L’artista di Pesaro ha vinto nel 2015 la sezione giovani del concorso Coca Cola Summer Festival ed è entrato a far parte della Carosello Records una delle etichette discografiche più prestigiose Italia. Matteo Orizi (il suo vero nome) è stato definito dalla stampa come lo straordinario performer un vero e proprio talento dagli 88 tasti.

Ha al suo attivo oltre 1000 concerti per il mondo e la sua carriera è partita fin da giovanissimo, esperienze non solo italiane ma anche europee Inghilterra Olanda passando per la Germania, Francia, Svizzera e altri posti. Il 2009 è l’anno della sua consacrazione all’estero con 5 serate al Lionel Hampton Jazz Club tempio storico del Jazz che ha ospitato nella sua storia artisti di livello mondiale ma ha partecipato anche a due importanti festival Blues Inghilterra dove ha ottenuto ottimi riscontri anche da parte della stampa locale.

Un successo che nel 2010 raggiunge anche gli Stati Uniti dove partecipa al Cincinnati Blues Festival. Nel 2014 esce l’album “D’altri tempi”, un disco dello stesso artista descrive così “ho curato ogni canzone ed ogni dettaglio insieme ad alcuni dei più importanti produttori italiani ed internazionali. Un disco in cui mi riconosco in pieno e dove faccio vedere tutti i lati della mia personalità: da quella rock’n’roll a quella più blues, fino al mio lato più romantico”. Nel 2017 all’opportunità di partecipare ad alcune trasmissioni televisive come “Cavalli di battaglia” ma è anche ospite all’Edicola Fiore su Sky Uno oltre a essere uno dei protagonisti “L’anno che verrà” trasmissione del Capodanno Rai 1.