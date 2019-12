Capodanno 2020 alla Fattoria Toccaferro Pescara, il menù del cenone

PESCARA – Martedì 31 dicembre in occasione del Capodanno 2020 la Fattoria Toccaferro nelle due sedi in via Falcone e Borsellino in via Firenze a Pescara organizza il cenone di Capodanno. Prima di andare nel dettaglio vedere in cosa consiste ricordiamo che nel corso della serata prevista musica e intrattenimento, l’ingresso al cenone di €70 a persona mentre i numeri utili da fare sono lo 085.4503565 (la sede di via Falcone e Borsellino) e lo 085.9140124 (via Firenze).

Per la cena si parte dall’entrée di bevenuto con le tartare di filetto con dadolata di Mango e bollicine. A seguire l’antipasto della fattoria con culatello al vino cotto, pecorino barricato all’ulivo, petali di pane con mousse gorgonzola e noci, rustico di patate e zucca. I primi consistono in ravioli di ricotta con porcini e tartufo, tagliatelle di grano arso su letto di chioggia con carciofi saltati e mandorle tostate. I secondi brasato di maiale con riduzione all’uva Italia, agnello alle erbe profumate con salsa al Montepulciano, patate al pesto. A seguire lenticchie zampone e un portafortuna quindi il dessert, cialda croccante con mousse al cioccolato e crumble al pistacchio. Per le bevande vino da casa una bottiglia per 3 persone acqua e caffè.