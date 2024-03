Il 18 marzo alle 20.15 la nuova stagione della trasmissione che racconta le bellezze dell’Italia farà tappa nel borgo marsicano

AIELLI – Lunedì 18 marzo, alle ore 20.15, andrà in onda su Rai 3 la prima puntata della nuova stagione di “Generazione bellezza”, la trasmissione ideata e condotta da Emilio Casalini che si pone l’obiettivo di raccontare l’Italia che sa prendersi cura delle proprie bellezze o che riesce a riscattarle dal degrado.

La puntata sarà dedicata ad Aielli (AQ), il paese marsicano che, negli ultimi anni, tramite i suoi murales e il progetto denominato “Borgo Universo”, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante a livello regionale e non solo.

Partendo dal capolavoro “Fontamara” di Ignazio Silone (riportato integralmente su un muro), Casalini seguirà, per le vie dei paesi (Aielli e Aielli Stazione), un percorso artistico e culturale che lo porterà – e porterà i telespettatori – dalla terra allo spazio.

Il Sindaco Enzo Di Natale, in merito alla trasmissione, si è espresso come segue: “Il riconoscimento del nostro lavoro passa anche per vetrine come questa. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per un programma così importante e seguito. Aielli, un piccolo paese, è ormai nel cuore di tante persone. Lunedì sarà un’altra splendida giornata per tutti coloro che hanno creduto in questo sogno”.