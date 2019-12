Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano i mercatini di Natale, le serate disco i live musicali nei locali

TERAMO – Al centro del weekend di dicembre ci sono mercatini di Natale, serate disco e i live musicali. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Per tutto il weekend a Sant’Omero si svolge il Festival del tartufo bianco e nero uncinato: servizio al tavolo con menù a scelta con antipasti, primi, secondi e dolci a base di tartufo fresco della zona. Sabato e domenica a Torricella Sicura sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale con tante luci e sorprese. Prosegue il Villaggio di Natale di Giulianova con artigianato, prodotti enogastronomici, pista di pattinaggio, trenino, musica e spettacoli, Casa di Babbo Natale e animazione per bambini.

Venerdì 6 dicembre

Alle 21 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Fontamara di Ignazio Silone. Cinque attori danno voce a un mondo, a un paese, ai suoi abitanti e pure ai loro carnefici. Al Victory Pub di Roseto degli Abruzzi si cena e si canta al Karaoke mentre all’Interamnia a Teramo si gioca a Il cervellone quiz. Dalle 21.30 al Borghesiana Park di Pineto arriva la musica italiana delle Direzioni Parallele. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto.

Sabato 7 dicembre

Ad Atri si rinnova il tradizionale appuntamento con La notte dei Faugni, alti fasci di canne secche e accese che, fino all’alba dell’8 dicembre, vengono portati in processione per le vie del centro storico, accompagnati dalle note musicali della tradizionale Banda. Alle 21 al Teatro Comunale di Atri Giancarlo Giannini porta in scena Le parole note. Festa al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo mentre si balla latino al Mamboking di Torricella Sicura e al Mya in Val Vibrata.

Domenica 8 dicembre

Dalle 16.30 in piazza Martiri della libertà live della Mo’ Better Band Alle 18 al Teatro Comunale di Teramo va im scena Lo Schiaccianoci. Alle 19 si accende il Natale a Torano Nuovo con buffet e vin brulè per tutti. Cena spettacolo al Novavita Beach a Giulianova. Dalle 20 aperitivo aperitivo cenato e disco al Mya di Val Vibrata e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo.