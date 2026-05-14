Confindustria Abruzzo Medio Adriatico acquisisce la sede di Teramo

TERAMO – Confindustria Abruzzo Medio Adriatico compie un passo strategico nel proprio percorso di crescita con l’acquisizione della sede di Teramo, acquistata dall’imprenditore Franco Iachini. L’operazione consolida il patrimonio immobiliare dell’associazione e rafforza la sua presenza nelle aree produttive chiave dell’Abruzzo, confermando una visione di lungo periodo orientata alla stabilità e al supporto delle imprese.

L’immobile, già sede operativa dell’organizzazione, entra ora ufficialmente a far parte delle proprietà di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, affiancandosi alla sede legale di Pescara e agli uffici di Vasto e Mozzagrogna, nel cuore della Val di Sangro. Un ampliamento che testimonia la volontà di costruire una rete territoriale solida, capillare e funzionale alle esigenze del sistema imprenditoriale di Chieti, Pescara e Teramo.

Per il Presidente Lorenzo Dattoli, l’acquisizione rappresenta “un segnale concreto della volontà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’associazione nelle aree strategiche della regione. Investire nella struttura significa investire nelle imprese, nella rappresentanza e nello sviluppo del territorio”.

Sulla stessa linea il Direttore Generale Luigi Di Giosaffatte, che sottolinea come l’operazione confermi “la solidità di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e la capacità di programmare investimenti di lungo periodo, costruendo una presenza stabile e capace di accompagnare lo sviluppo economico del territorio”.

La scelta dell’ingegner Franco Iachini di trasferire l’immobile all’associazione assume anche un valore simbolico: affidare a un soggetto rappresentativo del sistema produttivo un luogo destinato a rimanere punto di riferimento per imprese, professionisti e comunità economica.

Alla formalizzazione dell’acquisto erano presenti, oltre a Dattoli, Di Giosaffatte e Iachini, il notaio rogante Federica Verna, il notaio Antonio Mastroberardino e Maurizio Rossetti, Senior Adviser Area Rapporti Interni, Organizzazione e Sistemi di Gestione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.