Aeroporto d’Abruzzo, Marsilio inaugura la mostra “Dimore Storiche da Amare al Volo”

PESCARA – È stata inaugurata questa mattina all’Aeroporto d’Abruzzo la mostra fotografica digitale “Dimore Storiche da Amare al Volo”, promossa dalla ADSI Abruzzo insieme alla Fondazione Palazzo de Pompeis nell’ambito delle iniziative per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

A dare particolare rilievo all’evento è stata la presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha evidenziato la crescita straordinaria dello scalo e il valore strategico della mostra per la promozione del territorio.

Marsilio ha ricordato come l’aeroporto stia “viaggiando verso il milione e mezzo di passeggeri”, con un incremento significativo soprattutto nella stagione invernale. L’obiettivo – ha spiegato – è offrire ai viaggiatori un primo contatto con la ricchezza culturale dell’Abruzzo: «Vogliamo che chi arriva qui possa scoprire subito il territorio, stimolare curiosità e desiderio di tornare. Questa è la missione della nostra promozione territoriale».

Il presidente ha inoltre ringraziato l’ADSI e i proprietari delle dimore storiche per il loro ruolo nella tutela del patrimonio culturale regionale: «Le dimore storiche non sono solo proprietà private, ma luoghi identitari che custodiscono storia, bellezza e cultura. Chi le mantiene vive offre un servizio prezioso ai territori, al turismo e allo sviluppo delle comunità locali».

La mostra, visitabile dal 24 maggio al 30 ottobre 2026 negli spazi dell’aerostazione, coinvolge circa trenta dimore storiche, case museo e palazzi nobiliari abruzzesi, valorizzati attraverso immagini digitali ad alta definizione e contenuti multimediali pensati per i visitatori in transito.