Abruzzo conquista 16 Bandiere Blu 2026: così D’Amario

PESCARA – Le 16 Bandiere Blu 2026 assegnate all’Abruzzo rappresentano «un risultato straordinario che conferma la qualità del territorio, la bellezza delle nostre coste e il grande lavoro svolto quotidianamente da amministrazioni, operatori turistici, cittadini e imprese».

Lo afferma il Sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, commentando il riconoscimento attribuito dalla Foundation for Environmental Education ai Comuni abruzzesi premiati.

Per D’Amario, l’Abruzzo continua a distinguersi a livello nazionale grazie a un modello che integra tutela ambientale, accoglienza, sostenibilità e qualità dei servizi turistici.

«Le Bandiere Blu – sottolinea – non sono solo un simbolo di eccellenza ambientale, ma uno straordinario strumento di promozione turistica e valorizzazione territoriale».

Dalla costa teramana al Vastese, passando per Pescara e Francavilla al Mare, i territori premiati dimostrano di saper offrire mare pulito, servizi efficienti, sicurezza, accessibilità e una proposta turistica sempre più competitiva.

Alle conferme della costa si aggiungono quelle dei laghi e del porto turistico, elementi che – secondo D’Amario – «testimoniano la capacità dell’Abruzzo di distinguersi per qualità e sostenibilità in ogni ambito».

«Questi riconoscimenti – conclude D’Amario – rafforzano ulteriormente l’immagine dell’Abruzzo come regione autentica, attrattiva e sempre più centrale nel panorama turistico nazionale. Continueremo a lavorare per sostenere i territori, migliorare i servizi e promuovere le nostre eccellenze in Italia e all’estero».