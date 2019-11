Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano San Martino Ornanese, il concerto de I Quartieri e Il Piccolo Principe

TERAMO – Cosa fare nel terzo weekend di novembre nel teramano? A Ornano Grande appuntamento con San Martino Ornanese. Per due sere, presso lo stand gastronomico aperto dalle ore 19, si potranno degustare Tajarill e Fagioli, Polenta “rivisitata”, Salsicce, Contorni Vari e castagne. Il tutto accompagnato da ottima birra “HB” e vino Novello.

Venerdì al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata arriva in tour la band romana I Quartieri, per proporre il nuovo disco, anticipato dai singoli Vivo di notte e Siri. Asap, questo è il titolo dell’album, che arriva quasi sei anni dopo Zeno, è anche uno degli acronimi più popolari e usati nella vita di tutti i giorni: As Soon As Possible. La band composta da Fabio Grande, Paolo Testa e Marco Santoro, si conferma una delle colonne portanti dela musica romana.

Al Teatro Comunale di Atri per la Rassegna Racconti d’Inverno A teatro con mamma e papà va in scena Il Piccolo Principe, il capolavoro di Antoine Saint – Exupery.

Si balla latino al Mya a Colonnella, al BluMax di Tortoreto e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Venerdì 15 novembre

Si canta al karaoke all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro

I Quartieri live al Dejavu Sant’Egidio alla Vibrata

The Fuzzy Dice al Caffe Ristretto di Montorio a Vomano

Il venerdì sera de Victory Pub a Roseto degli Abruzzi

Si balla latino al Blu Max di Tortoreto

Si balla latino al Mya in Val Vibrata

Sabato 16 novembre

Paolo Sabatino Trio al Teatro Polifunzionale di Pineto

Si balla latino al Mamboking a Torricella Sicura

Domenica 17 novembre

Il Piccolo Principe al Teatro Comunale di Atri

Castagnando 2019 a Villa Rosa

Fabrizio Trignani a La Staffa a Teramo

Adoro, la domenica Dolce & co a Mosciano Sant’Angelo

Cena spettacolo al Novavita Beach a Giulianova