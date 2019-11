Eventi a Chieti: weekend dal 15 al 17 novembre

Cosa fare nel weekend nel teatino? In primo piano ChocoFestival. Novello e castagne a Tollo e il San Giò Jazz Festival



CHIETI – Al centro del terzo weekend di novembre nel teatino ci sono gli appuntamenti gastronomici. A Chieti appuntamento con ChocoFestival, ‘evento, promosso da Confartigianato Chieti con il contributo della Camera di Commercio di Chieti, che quest’anno spegne undici candeline: Corso Marrucino si trasformerà in un’enorme pasticceria all’aperto, dove si potranno degustare e acquistare prodotti locali e nazionali ma anche assistere a spettacoli, cooking show, musica e molto altro. A Tollo ottava edizione di “Novello, Castagne e Virrajine”: nell’occasione si potranno assaggiare il vino novello, l’olio nuovo con cui verranno conditi gli ottimi piatti della tradizione.

Domenica prende il via il San Giò Jazz Festival a San Giovanni Teatino. A inaugurarlo sarà il quartetto del sassofonista e compositire Piero Delle Monache, che vanta di aver già suonato in Giappone, Stati Uniti, Turchia e nelle principali capitali Europee (Parigi, Roma, Bruxelles). Tanti i live nei locali con tributi a Red Hot Chili Peppers, Coldplay e con i successi di GianlucaVox.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Venerdì 15 novembre 2019

Lamar Chase live allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo

Castagne e vino nuovo al Cafe Racer di Chieti Scalo

Negramaro, pizzica e baccalà alla Taverna Anxa a Lanciano

Il tributo dei Reddot ai Red Hot Chilli Peppers al Barreria Bros a Chieti

Sabato 16 novembre 2019

GianlucaVox live alla Trattoria Filivù a Chieti

Il tributo dei Clocks ai Coldplay al St Vincent Pub a Vacri

Il tributo degli Headplay ai Coldplay allo Stammtisch Tavern a Chieti Scalo

Domenica 10 novembre 2019

Si gioca al Cervellone quiz allo Stammtisch Tavern a Chieti Scalo

Si balla latino al Dirty Dancing di Ortona

Piero delle Monache Quartet inaugura il San Giò Jazz Festival