Cosa fare a Pescara nel terzo weekend di novembre? In eveidenza Casa Expo – Salone dell’Abitare e il Gran Gala Autumn Fest

PESCARA – Tra gli appuntamenti di Pescara e provincia del terzo weekend di novembre spicca Casa Expo – Salone dell’Abitare, la fiera della risrutturazione e della riqaulificazione edilizia in programma a Pescara Fiere. Al Porto turisticoarriva invece il Gran Gala Autumn Fest: tre giorni in cui si alterneranno musica, moda, balli di gruppo, country e caraibici, momenti di magia.

Seconda edizione a Villa Badessa di Rosciano di Vinbereshe, dove si potranno assaggiare piatti tipici della tradizione abruzzese e arbëreshë: sagne e fagioli, salsicce alla brace, castagne arrosto, tipsì, patate fritte, dolci e molto altro, allietati da buona musica. Torna la Notte magica di Lettomanoppello, in occasione della quale nel borgo in costume Elfi, Fate, Gnomi e Folletti trasporteranno in un’armonia magica per grandi e piccini.

Chi vorrà invece qualche idea regalo originale per Natale potrà trovarla alla Fiera degli Hobbisti al Cento Commerciale Porto Allegro di Montesilvano. Tanti live nei locali, con tributi a Max Pezzali e 883, U2, Vasco Rossi.

Per le mostre si segnala quella mostra fotografica “Ora comincia il bello!” presso la Fondazione PescarAbruzzo. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 15 novembre

BorgoDivino a Pianella

La notte magica a Lettomanoppello

Si gioca al Cervellone quiz al Poesia Ristocafè di Spoltore

Il tributo dei Jolly Blu a Max Pezzali e 883 al Grand Canyon Pub

Mechanical Dream live al Temple Bar

Music for Atronauts- Ed Stone al Babilonia

I Fanastici live al Loft 128 di Spoltore

Arctic Monkeys live al MamiWata

Sabato 16 novembre

A cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella

Come le barche stanche della calma presso I Luoghi dell’anima

Fratelli …ma non troppo al Teatro Massimo

VinBereshe a Villa Badessa

Si gioca al Cervellone quiz al Chicco Verde di Penne

Vaskomania live alla Briganteria Pub

The Joshua Trip U2 Experience live al Loft 128 di Spoltore

Domenica 17 novembre

Gornata Mondiale del diabete, controlli gratuiti in piazza Salotto

Presentazione del Grappolo 2019 alle Storiche Cantine Bosco di Nocciano