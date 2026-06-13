MONTESILVANO – La Regione Abruzzo ha ospitato la presentazione ufficiale del FIDE World Youth Chess Championship 2026, il Campionato del Mondo Giovanile di Scacchi che si svolgerà a Montesilvano dal 14 al 27 giugno. L’evento porterà in città oltre 800 giovani atleti provenienti da circa 100 Paesi, confermando il ruolo dell’Italia come punto di riferimento nell’organizzazione di grandi manifestazioni sportive internazionali.

Alla conferenza erano presenti l’onorevole Guerino Testa, l’assessore regionale Mario Quaglieri, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l’assessore allo Sport Alessandro Pompei, il consigliere comunale delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco e Roberto Mogranzini, amministratore unico UniChess e organizzatore dell’evento.

Per la terza volta Montesilvano ospita un Campionato del Mondo di scacchi organizzato da UniChess, dopo le edizioni del 2023 e 2024. Una conferma della fiducia della FIDE nella capacità organizzativa italiana e nella vocazione internazionale del territorio abruzzese. Oltre agli atleti, sono attesi tecnici, dirigenti e familiari, per una presenza complessiva superiore alle 2.000 persone al giorno. L’impatto turistico stimato è di 28.000 presenze, con ricadute significative su accoglienza, ristorazione e servizi locali.

Il Campionato gode del patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del CONI, della FIDE e della FSI. Grazie a oltre 400 scacchiere digitali collegate in tempo reale, tutte le partite saranno trasmesse online e seguite da appassionati e media specializzati di tutto il mondo.

Gli scacchi sono oggi uno degli sport più praticati a livello globale, con centinaia di milioni di giocatori e un crescente interesse tra i giovani. La possibilità di seguire in diretta le sfide dei migliori talenti internazionali porterà il nome di Montesilvano all’attenzione della comunità scacchistica mondiale.

«Siamo particolarmente orgogliosi di riportare un Campionato del Mondo a Montesilvano e in Italia» ha dichiarato Roberto Mogranzini. «È una manifestazione di altissimo livello che coinvolgerà quasi 90 nazioni e offrirà al territorio una straordinaria opportunità di promozione internazionale. Gli scacchi sono oggi lo sport più praticato al mondo, con oltre 260 milioni di iscritti sulle piattaforme online. Questo evento sarà un palcoscenico di pace e dialogo tra popoli».

L’onorevole Guerino Testa ha sottolineato il valore strategico dell’evento: «Questo territorio si conferma capitale regionale dei grandi eventi, capace di proiettare l’immagine dell’Abruzzo ben oltre i confini europei».

L’assessore regionale Mario Quaglieri ha evidenziato l’impatto turistico: «Grazie a manifestazioni di questa portata registriamo 28.000 presenze e una reale destagionalizzazione. Lo sport è un linguaggio universale e l’Abruzzo oggi è sinonimo di sport».

Il sindaco Ottavio De Martinis ha espresso gratitudine verso UniChess: «Per la nostra comunità è un orgoglio immenso accogliere giovani atleti da tutto il mondo. L’indotto economico generato è straordinario e rappresenta un beneficio concreto per le attività locali».

L’assessore allo Sport Alessandro Pompei ha ricordato la vocazione sportiva della città: «Ospitare 800 giovani scacchisti significa accendere un faro internazionale su Montesilvano. Lo sport è un ponte che unisce culture e abbatte barriere».

Il consigliere delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco ha evidenziato il lavoro di squadra: «Da 15 anni costruiamo un hub regionale capace di muovere migliaia di persone al giorno. Questa edizione estiva dimostra come lo sport sia una strategia vincente per la destagionalizzazione turistica».

Il FIDE World Youth Chess Championship 2026 conferma così l’impegno dell’Italia e dell’Abruzzo nella promozione dello sport, dei giovani e dei grandi eventi internazionali, contribuendo allo sviluppo turistico ed economico del territorio e rafforzando l’immagine del Paese nel panorama mondiale.