Festival della Psicologia a Montesilvano: dove, quando, il programma

In programma al Pala Dean Martin il 5, 6, 8 settembre. Comardi: “un festival destinato a lasciare il segno, non solo a Montesilvano, ma in tutta la regione”

MONTESILVANO – L’Associazione AltraPsicologia Abruzzo con la coordinatrice Cinzia D’Amico e l’assessore agli Eventi Deborah Comardi hanno presentato la scorsa settimana il Primo Festival della Psicologia in Abruzzo in programma il 5, il 6 e l’8 settembre al Pala Dean Martin.

“Siamo lieti di tenere a battesimo la prima edizione di un festival – ha detto l’assessore Comardi – destinato a lasciare il segno, non solo a Montesilvano, ma in tutta la regione per la qualità dei vari ospiti ed esperti che si alterneranno nei tre giorni. Siamo certi che questa sarà la prima di tante edizioni”.

“Lo scopo del Festival – ha spiegato la piscologa Cinzia D’Amico – è quello di promuovere e diffondere la cultura psicologica e di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti il benessere, individuale e sociale, in modo fresco e innovativo, attraverso appuntamenti e incontri di interesse pubblico e in collaborazione con diversi attori presenti sul territorio. Avvicinare quindi i temi della psicologia alla gente e la gente alla psicologia”.

“La psicologia – ha proseguito uno degli organizzatori Ernesto Albanello – si apre a un pubblico più ampio, curioso di conoscere e approfondire tematiche psicologiche ma non solo. Il dibattito sarà riservato agli adulti, ma avrà un occhio di riguardo anche per i più piccoli, per i quali sono previste attività e piccoli laboratori a tema, dove la creatività e i colori saranno i protagonisti. La psicologia può offrire un importante contributo al miglioramento della salute delle persone, delle loro relazioni, alla crescita individuale, di coppia, famigliare, sociale e in generale al viver bene. Per scoprire qualcosa di più di noi stessi e del mondo in cui viviamo”.

La manifestazione sarà un’occasione per dialogare con le persone, sui loro dubbi, sulle difficoltà, sui loro desideri e per sperimentare insieme processi di crescita e cambiamento. Ospiterà momenti di incontri e scambi liberi e ci saranno ospiti eccezionali come l’artista Francesca Panetta, che istallerà la sua mostra all’interno del Pala Dean Martin e sarà visionabile per tutta la durata del Festival. Ci saranno i Pozzolis, la famiglia più amata e seguita dal mondo dei social, che domenica mattina presenteranno il loro libro “L’Amore si moltiplica”

E ci sarà l’attrice ormai tanto amata dal pubblico abruzzese, Francesca Camilla D’Amico con il suo spettacolo “Maja, storie di donne dalla Majella al Gran Sasso” un piccolo grande racconto ricostruito attraverso la vita delle donne che hanno attraversato ogni giorno a piedi, scalze, cantando, faticando, i campi del ‘900. Uno spettacolo commovente e divertente, assolutamente consigliato. Il Festival è gratuito e aperto a tutti.

PROGRAMMA

Giovedì 5 settembre‬

10 – 13 Apertura del Festival, Saluti istituzionali. Incontro “GENITORI E ADOLESCENTI TRA REGOLE E AMORE – istruzioni per l’uso” con Sergio Di Sano Ricercatore presso l’Università D’Annunzio di Chieti, Ernesto Albanello Psicoterapeuta, AnnaPaola Santucci Psicoterapeuta. Modera Cinzia D’Amico Psicoterapeuta

16 – 18 Incontro “L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLE PAROLE” di Tiziana Di Gregorio Psicologa e Cinzia D’Intino Psicologa – Medea@ Onlus

‪16 – 18 Laboratorio “CREATIVITÀ, SENSIBILITÀ e QUALITÀ SPORTIVE. Metodi e strumenti di applicazione” di Margherita Sassi psicoterapeuta, psicologa dello sport e Daniela Fonte, Psicoterapeuta

( massimo 20 partecipanti ) è gradita la prenotazione

16:30 – 17:30 Laboratorio “GIOCHIAMO INSIEME” di Carmen Mazza – Museo Errante – e Berardino D’Onofrio – Asilo nido DaDino ( massimo 10 bambini ) è gradita la prenotazione

18 – 20 Incontro “API, CICOGNE E SMARTPHONE : laboratorio di educazione alla sessualità per genitori digitali” di Davide Silvestri Psicologo, Sessuologo e Valentina Di Simone Psicologa, Sessuologa

18 – 20 Incontro esperienziale “OLTRE LA MENTE DUALE. BIOTRANSENERGETICA : le forze archetipiche del sé” di Mizar Specchio Psicologa

Venerdì 6 settembre

‪9:30 – 11:30 laboratorio “IN-CRESCENDO” di Ortensia Posa, Psicologa, Musicoterapeuta (massimo 20 partecipanti) è gradita la prenotazione ‬

9:30 – 11:30 Laboratorio “INCONTRARSI E RITROVARSI ATTRAVERSO LE IMMAGINI ONIRICHE. Sessione dimostrativa di Psicodramma Analitico archetipico” di Doris Berardinucci Psicoterapeuta

11:30 – 13:30 Incontro “AUTOSTIMA-TI” di Angelo Collevecchio Psicoterapeuta

11:30 – 13:30‬ Laboratorio “QUADRI DI FAMIGLIA” di Elisa Tracanna, Psicoterapeuta

‪15:30 – 17:30‬ Laboratorio “VIBRARE IN RELAZIONE” di Elisabetta Vespasiani e Monica Ventura, Psicoterapeute

15:30 – 17:30 Presentazione del libro “LA GUIDA ARCOBALENO – tutto ciò che devi sapere sul mondo LGBT+” con Paola Biondi Psicoterapeuta e Davide Silvestri Psicologo Sessuologo.

18 – 20 Laboratorio “ANSIA E ATTACCHI DI PANICO, CHE FARE?” di Alina Buonadonna, Psicoterapeuta

18 – 20 Laboratorio “DOVE SEI TU _ presenza e distanza nella relazione” di Laura Virgili, Psicoterapeuta

‪21:00 Spettacolo Teatrale “MAJA STORIE DI DONNE DALLA MAIELLA AL GRANSASSO” di Francesca Camilla D’Amico – Bradamante Teatro‬

domenica 8 settembre

9:30 – 10:30 Incontro “TAI CHI CHUAN: la relazione costruttiva di mente, corpo ed emozione” maestro Marco Morena

10:30 – 12:30 Presentazione del Libro “L’AMORE SI MOLTIPLICA” di e con The Pozzoli’s Family

11:30 – 13:30 Laboratorio “SBLOCCHI EMOTIVI – esprimere le emozioni” di Fabio Cieri Psicoterapeuta

15:30 – 17:30 Presentazione di “POETICAMENTE quando poesia, psicologia, arte e musica si incontrano” + laboratorio di Psicopoesia e Scrittura Emotiva” di Chiara Ballone Psicologa Clinica e della Salute, Scrittrice. È gradita la prenotazione per il laboratorio

15:30 – 17:30 Laboratorio “LA BOTTEGA DEI SOGNI” di Cinzia D’Amico, Psicoterapeuta (massimo 20 partecipanti) è gradita la prenotazione

15:30 – 17:30 Incontro esperienziale “LE STELLE SONO DIVERSAMENTE LUMINOSE: questione di prospettiva” di Fabio Gardelli Psicoterapeuta e Nicolina Capuano Psicologa

18 – 20 Laboratorio “MINDFUL-SEX

Esercizi di Mindfulness e tecniche psicorporee per migliorare la propria vita sessuale” di

Silvia Di Tommaso Psicoterapeuta e Sessuologa Clinica

18- 20 Incontro “CIBO ED EMOZIONI. Il BENESSERE TRA MENTE E CORPO” con Anna De Antoni Medico, Emiliana Finizii Psicologa, Claudio Patacca Nutrizionista