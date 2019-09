Ponyadi Kep Italia 2019: grandi soddisfazioni per l’Abruzzo [FOTO]

ROMA – Più di 1000 giovanissimi cavalieri e oltre 1200 pony si sono sfidati in molteplici discipline dal 28 al 31 agosto scorso in occasione delle Ponyadi. Le regioni sono state 18, presente anche la Repubblica di San Marino al via nell’Ippodromo militare di Tor Di Quinto. Abbiamo seguito la nostra spedizione giorno per giorno ma è ora di fare un bilancio finale.

Sono state conquistate 15 medaglie per l’Abruzzo:

due medaglie d’oro

– Individuale Piccolo Gran Premio A3

– Squadra Gimkana Cross C2

sette medaglie d’argento

– Squadra Gimkana 2 B1/ A MINI

-Squadra Gimkana Jump 40 A2/C2

-Squadra Country Jumping

– Individuale Completo Welcome A/B

– Individuale Endurance A

sei medaglie di bronzo

– Squadra Gimkana 2 A3

– Squadra Gimkana Jump 40 B1

– Salto Ostacoli: Trofeo Debuttanti

– Squadra Pony Games A2

– Country Jumping : Individuali pari merito Welcome A/B

Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi abruzzesi che hanno partecipato, veri e indiscussi protagonisti della manifestazione, agli chef d’équipe delle discipline e tecnici di supporto e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della trasferta con il loro prezioso contributo.