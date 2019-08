Corpografie a Pescara, il programma 2019

PESCARA – La sesta edizione della rassegna di danza Corpografie invita spettatori e artisti partecipanti a pensare gli atti della danza, per tentare di cogliere e favorire la natura dei gesti danzati. Negli ultimi anni la danza ha intensificato anche nel nostro paese la sua presenza, sulle scene e nel mondo dell’audiovisivo. Forse la sua attrattiva ha qualcosa da insegnarci sul nostro tempo?

Infatti, la performance coreografica contemporanea non rappresenta più una finzione, ma realtà da condividere, elaborazione di senso, racconto incorporato da offrire al pubblico, corpo offerto allo sguardo nella sua verità. La danza oggi investe nella relazione, entrando nell’ambito politico, come nel laboratorio di trasmissione di Giovanni Impellizzieri, trasmissione del sapere dell’artista ai danzatori chiamati a condividere o come nell’invasione dei corpi dei danzatori della via principale di Pescara, corso Umberto, nella Nelken line, omaggio alla grande Pina Baush a dieci anni dalla sua scomparsa. La danza racconta per simboli il mondo e diventa una proposta di relazione e di incontro.

La danza oggi mostra la capacità del corpo di generare idee, come nella proposta di Hisashi Watanabe (Giappone) e Laura Petrini, idee, rappresentazioni e ritualità che ci avvicinano alla contemporaneità dell’Estremo Oriente. Ritualità è l’omaggio ai 50 anni dall’allunaggio dell’Apollo 11, di “Voglio la Luna”, del Gruppo E-Motion con al violoncello Agnieszka E. Oszańca ( su musica di J.S. Bach), in cui la partitura musicale stringe la sua relazione con la danza, in un’architettura che accompagna le fasi lunari.

CORPOGRAFIE è una rassegna che intercetta e convoglia pensieri e progetti, incrocia temi e questioni al cuore del nostro vivere come modalità di libero sviluppo della ricerca artistica. Alla creazione artistica contemporanea il compito di guardare e narrare la realtà con le sue complessità e le sue contraddizioni in una pluralità di immaginari e culture. E di narrare visioni e suggestioni di realtà, ora intime, ora estetiche, ora ironiche, si occuperanno i danzatori ed i musicisti del progetto “Six Pianos”, per l’apertura della rassegna il 1° settembre. Al centro di tutti questi percorsi è il “corpo”, inteso come strumento evocativo per indagini personali, astratte o politiche. Il Corpo è politico, è religioso, parla della propria identità, della propria storia. Questa la potenza politica del corpo danzante.

In collaborazione con Artisti per il Matta, Gruppo E-Motion, ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, Comune di Pescara Assessorato alla Cultura, Radio Parsifal, Fondazione Pescarabruzzo, Fabbrini Pianoforti, Accademia Nazionale Danza, Liceo Coreutico di Pescara, Florian Metateatro, Regione Abruzzo, MIBACT.

Direzione Artistica: Anouscka Brodacz

Direzione Tecnica: Andrea Micaroni

Organizzazione: Luisa Di Ciano, Nunzia Morellon, Irene Placidi.

Cibo e Danza: El Chiri

progetto Dansomanie: Cristina Squartecchia

PROGRAMMA

31 agosto ore 20,30 Corso Umberto Pescara

THE NELKEN LINE

Omaggio a Pina Baush nel 10° anniversario dalla sua scomparsa a cura delle scuole di danza di Pescara e dintorni.

1° settembre ore 21

SIX PIANOS – Serata Fabbrini

6 Settembre ore 21

LE TOI DE MOI/Neverending Poem di Giovanni Impellizzieri

8 settembre ore 21

Serata a cura di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e Danza Urbana Bologna

A OVEST DEL SOLE Laura Petrini

INVERTED TREE Hisashi Watanabe (Giappone)

13 settembre ore 21

VOGLIO LA LUNA Gruppo E-Motion

per i 50 anni dell’allunaggio dell’Apollo 11

Trilogia sull’abitare (2018/2020)

15 settembre ore 21

CAMPUS

Gran Galà giovani coreografi. Serata a cura di Radio Parsifal

3/4/5 settembre – Residenza artistica/Laboratorio Le toi de moi/Neverending Poem a cura di Giovanni Impellizzieri: è un progetto di ricerca coreografica che si conclude in un processo di trasmissione di un “solo” ad altri corpi coi quali generare un ambiente, espressione di una naturale drammaturgia dei corpi mediante relazioni spaziali: prossemiche, ritmiche, visive.

12/13/14 settembre – Residenza artistica Florian Metateatro per lo spettacolo “HIDDEN TRACK (traccia nascosta)” di Valeria Russo e Lucas Delfino

Progetto DANSOMANIE 4a edizione a cura di Cristina Squartecchia – laboratorio di analisi dello spettacolo contemporaneo. Unico esempio in Italia di atelier di formazione critica collegato ad un festival.

INFO E BIGLIETTI

Prenotazioni 333 3819157

Info CORPOGRAFIE FB

Biglietti € 10 ridotto € 7 ( amici di Corpografie, under 18, over 65)

Info laboratori e residenze 380 3322179