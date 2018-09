Eventi a Pescara: weekend dal 14 al 16 settembre

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? In primo piano la Festa Patronale e del Perdono di Città Sant’Angelo e la Sagra dell’Uva

Tanti gli appuntamenti Pescara e provincia. Dalle Feste Patronali di Catignano alla Festa patronale e del Perdono di Città Sant'Angelo, all'interno della quale è inserita la trentacinquesima edizione della Sagra dell'Uva, passando per le mostre, la musica dal vivo e tanti altri eventi. Per le mostre si segnalano quella di Albano Paolinelli presso il Palazzo Fondazione PescarAbruzzo in Corso Umberto I a Pescara e all'Aurum, presso la Sala degli Alambicchi, "Il sesto giorno" a cura di Erminia Turilli.

Venerdì 14 settembre 2018

Prima giornata delle Feste Patronali di Catignano. Dalle ore 19 al bar pizzeria La chiave di volta Cristina Mosca presenta “Con la pelle ascolto”. Imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare gli altri, come se fossero nella nostra stessa pelle: è questo il messaggio che l’autrice vuole trasmettere col suo romanzo. Dalle ore 20 presso lo Spazio Matta per la rassegna “Corpografie” va in scena Tres Mujeres, a cura della Compagnia Enclave Danza. Dalle ore 21, invece, per il ciclo “Cinema in cortile”, presso il Parco della Speranza è la volta di The Truman Show. Dalle ore 23.30 al Loft 128 di Spoltore live dei NoFunny Stuff.

Sabato 15 settembre 2018

Per le gite all’aperto ancora escursioni a cavallo nella valle dell’Orta mentre al Monte Rapina si potrà ascoltare il bramito del cervo. Seconda giornata delle Feste Patronali di Catignano e prima della Festa Patronale e del Perdono a Città Sant’Angelo. Alle ore 15 presso l’Eremo di San Bartolomeo in Legio si conclude il ciclo “Musica antica nei luoghi sacri d’Abruzzo”: una piacevole escursione condurrà all’eremo dove si potrà ascoltare il liuto di Manuel Virtù. Alle ore 17 a Montesilvano prenderà il via una manifestazione a favore del popolo venezuelano, afflitto da una grave crisi economica. Dalle ore 21 per la rassegna “Cinema in cortile” presso il Parco dell’infanzia è la volta di Ginger e Fred di Federico Fellini. Dalle ore 21.15 all’Aurum, per Musicarte, recital di Maria Gabriella Castiglione. A partire dalle ore 23 presso lo Jammin Club di Montesilvano tributo ai Depeche Mode in compagnia dei DeMode.

Domenica 16 settembre 2018

Tra le possibilità di fare sport all’aria aperta si segnala l’escursione a cavallo nella Valle dell’Orta. Giornata conclusiva della Festa Patronale e del Perdono a Città Sant’Angelo e Sagra dell’Uva. Alle ore 13 presso il Cafè Paillotes torna “Il pranzo della domenica”. A partire dalle ore 16 al Lido 186 i Bicchierino renderanno omaggio alla musica di Rino Gaetano. Dalle ore 20 presso lo Spazio Matta per la rassegna “Corpografie” va in scena Campus, gram galà di giovani coreografi italiani.