Abruzzo istituisce il Tavolo tecnico sulla celiachia: verso un PDTA unico per le quattro Asl

REGIONE – La Regione Abruzzo istituisce il Tavolo tecnico permanente sulla Celiachia con l’obiettivo di uniformare le procedure nelle quattro Asl e garantire un’assistenza omogenea e di eccellenza. L’iniziativa è stata presentata a Pescara dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì, insieme al direttore dell’Agenzia sanitaria regionale Maurizio Brucchi, alla presidente regionale AIC Marta D’Amico, alla professoressa Rachele Ciccocioppo e alla dottoressa Marina Cerruto.

Il Tavolo lavorerà alla definizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) unico per la celiachia, assicurando standard uniformi dalla diagnosi al follow‑up, fino alla certificazione delle esenzioni. L’annuncio arriva alla vigilia della Giornata Mondiale della Celiachia del 16 maggio.

In Abruzzo, nel 2024, i pazienti diagnosticati erano 6.548, ma le stime indicano una popolazione reale di circa 13mila celiaci, con un sommerso vicino al 50%. Per migliorare la qualità della vita dei pazienti, la Regione ha avviato una digitalizzazione completa del percorso assistenziale, introducendo l’erogazione digitale dei prodotti senza glutine e superando i vecchi buoni cartacei.

Tra gli obiettivi a breve termine figurano programmi di screening pediatrico per individuare precocemente i casi non diagnosticati e prevenire complicanze. Il percorso, sottolinea Verì, sarà sostenuto dalla collaborazione scientifica dell’Associazione Italiana Celiachia, considerata un riferimento fondamentale per la tutela dei pazienti.