Eventi a Pescara: weekend dal 12 al 14 ottobre

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? In primo piano la Fiera Pescara Sposi, che avrà tra gli ospiti anche Anna Falchi e il Benessere Pescara Festival

PESCARA – Tanti gli appuntamenti Pescara e provincia. A partire dalla Fiera Nazionale Pescara Sposi, in programma al Porto Turistico, per arrivare al Benessere Pescara Festival al Museo Vittoria Colonna passando per gli spettacoli a teatro e i numerosi live proposti dai locali. Per le mostre si segnalano “Ivan Graziani, il disegnatore è libero” presso la Fondazione PescarAbruzzo, “Il mare“, personale di Mario Costantini presso la GalleriaE20, “Arte contemporanea nel Paesaggio d’Abruzzo” allo Spazio Matta, la Biennale di Pescara presso il Circolo Aternino con oltre 50 artisti, all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna.

Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida a Pescara vi rinviamo all’articolo dedicato, disponibile nell’apposita sezione del giornale.

Venerdì 12 ottobre 2018

Prende il via presso il Museo d’arte Vittoria Colonna il Benessere Pescara Festival: conferenze, yoga, meditazione. dalle ore 17 Festival della Birra presso il Centro Commerciale di Spoltore. Birra anche al König Ludwig Bier-Keller n. 2 dove a partire dalle ore 20 sarà ancora Oktoberfest. Dalle ore 20.30 cena al Gattone in compagnia di Fabrizio Ferri, direttamente da Masterchef. Con inizio alle ore 21 nel Piccolo Teatro Guascone andrà in scenalo spettacolo “La bambina che sapeva volare” scritto e diretto da Lenoardo Buttaroni e con Manola Rotunno. Dalle ore 21.30 al Cinema Arca di Spoltore andrà in scena See you in Texas: incontro con il regista Vito Palmieri. Dalla stessa ora all’Auditorium Petruzzi sarà la volta di Ancora tu, recital in due atti in omaggio a Lucio Battisti proposto dai Prendila così mentre dalle ore 22.15 al Grand Canyon i Caas renderanno omaggio alla musica di Carlos Santana. Dalle ore 22.30 allo Jammin Club di Montesilvano tributo ai Litfba a cura dei Cafe Mexcal. Alle ore 23.30 sul palco dello Scumm saliranno i Vibratacore mentre al Loft 128 di Spoltore i Work in progress renderanno omaggio al grande Lucio Dalla.

Sabato 13 ottobre 2018

Per le gite all’aperto si andrà a cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella, in canoa sul fiume Tirino oppure a piedi in discesa dal Monte Barasso. A partire dalle ore 9 presso l’Aurum si terrà il Convegno sulla “Rigenerazione urbana partecipata” mentre al Pala Dean Martin di Montesilvano spazio al Congresso “Cibo e salute” dedicato a Nicola Salvatorelli. Prima giornata al Porto Turistico della Fiera Nazionale Pescara Sposi. Seconda giornata presso il Museo d’arte Vittoria Colonna del Benessere Pescara Festival. Alle ore 16.30 ed in replica alle 18.30 la compagnia de I Fiabivendoli metterà in scena “La vera storia di Cappuccetto Rosso” dedicato a tutti i bambini dai 3 ai 99 anni, con Manola Rotunno. Dalle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli presentazione del libro Il taxi dei destini incompiuti. Dal tardo pomeriggio Festival della birra presso il Centro Commerciale di Spoltore mentre a partire dalle ore 20 sarà ancora Oktoberfest presso il König Ludwig Bier-Keller n. 2. A partire dalle ore 19 all’Auditorium Flaiano secondo appuntamento della stagione concertistica 2018/2019 del Colibrì Ensemble: musiche di Rota e Prokofiev. Alle ore 22 allo Scumm torneranno i DiscoMostro per proprorre il loro secondo album “Mostroscopia”. Dalle ore 22.30 tributo a Caparezza a cura degli In nomine capa mentre al Loft di Spoltore i Tra palco e realtà renderanno omaggio alla musica di Ligabue.

Domenica 14 ottobre 2018

Tra le possibilità di fare sport all’aria aperta si segnalano l’escursione a cavallo nella Valle dell’orta sulla Majella e quella in canoa sul fiume Tirino. Giornata conclusiva presso il Museo d’arte Vittoria Colonna il Benessere Pescara Festival e presso il Porto Turistico della Fiera Pescara Sposi dove ospite speciale sarà Anna Falchi. Dalle ore 17 al Porto Allegro 2.0 di Montesilvano musica e cabaret con ‘Nduccio. Alle ore 18 nel Piccolo Teatro Guascone tornerà lo spettacolo “La bambina che sapeva volare” scritto e diretto da Lenoardo Buttaroni con Manola Rotunno. Alla stessa ora presso il Museo delle Genti d’Abruzzo andrà in scena Caprò. Dalle ore 18.30 presso Libreria Primo Moroni, per la rassegna “Gli imperdibili”, sarà la volta di “Lady bird”. Dalle ore 19.00 presso la sede del Teatro Florian concerto del Germano Mazzocchetti Ensemble. Dal tardo pomeriggio Festival della birra presso il Centro commerciale di Spoltore e partire dalle ore 20 sarà ancora Oktoberfest presso il König Ludwig Bier-Keller n. 2.