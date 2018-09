Colibrì Ensemble, il programma 2018 – 2019

Tutte le informazioni per seguire la stagione concertistica: date e orari degli spettacoli, i luoghi dove acquistare i biglietti e i prezzi

PESCARA – Nuova stagione concertistica per Colibri Ensemble che da sabato 29 settembre partirà con la programmazione 2018 – 2019. Si tratta della VI edizione che racchiude al suo interno ben 14 appuntamenti (due in più rispetto a quelli della precedente stagione) che si svolgeranno tutti all’Auditorium Flaiano di Pescara con inizio sempre alle ore 19. Solo un evento, quello del 15 dicembre, è previsto fuori cartellone con svolgimento all’Aurum di Pescara. Ogni appuntamento sarà preceduto come di consueto da un aperitivo incluso nel costo del biglietto.

Nella conferenza di presentazione che si svolta nei giorni scorsi sono state spese parole di elogio da parte dell’assessore Di Iacovo su questa manifestazione che “fa bene alla nostra Pescara. Il Colibrì offre un programma caleidoscopico che esplora il mondo della musica passando da Beethoven a Modugno”.

Guide all’ascolto e artisti del cartellone

Da quest’anno l’Associazione Libera delle Arti in collaborazione con l’Associazione Amici del Colibrì offre la possibilità agli appassionati di musica, abbonati e non, di iscriversi ad un corso di guida all’ascolto. La Guida all’ascolto della musica classica prevede 8 appuntamenti per approfondire la conoscenza della storia della musica e la Guida ai concerti della Stagione 6 appuntamenti nei quali siapprofondirà il repertorio musicale dei concerti in cartellone.

A Pescara arriveranno musicisti di fama internazionale, del calibro di Sergio Azzolini, Giovanni Sollima, Fabrizio Meloni, Andrea Concetti e Alexander Lonquich. Non mancano lirica e teatro nonché l’occasione per un omaggio alla canzone d’autore con lo spettacolo dedicato a Domenico Modugno, nell’ormai classico format “concerto + cena”, in programma a dicembre all’ex Aurum. In questa Stagione, sarà ulteriormente protagonista l’orchestra, in virtù di una maggiore presenza di concerti sinfonici ed orchestrali.

Non mancherà lo spazio per alcuni eccellenti musicisti del Colibrì, come il primo violoncello Jacopo Di Tonno o la spalla dei primi violini Enrico Filippo Maligno. Personalità anche dal mondo della lirica, con Andrea Concetti, basso di fama internazionale e Caterina Di Tonno, pescarese d’adozione, che si esibiranno in alcune arie di Mozart, tratte dalle Nozze di Figaro, Don Giovanni e Flauto magico. Sul palco del Colibrì anche il pianista pescarese Leonardo Pierdomenico, giovane promessa del concertismo, semifinalista al Concorso internazionale “Van Cliburn”, nonché vincitore del “Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award.

PROGRAMMA COLIBRI ENSEMBLE – STAGIONE 2018 – 2019

29 SET – OPENING CONCERT

Dall’ultima di Rossini alla prima di Brahms

13 OTT – ROTA E PROKOFIEV

Fra lupi e gattopardi

Music&Tales – Colibrì Ensemble

27 OTT – OTTETTO DEL COLIBRÌ

Rivoluzionari a confronto

Mozart e Beethoven

10 NOV – JACOPO DI TONNO

SCHUMANN & BEETHOVEN

Colibrì Ensemble

1 DIC – LE QUATTRO STAGIONI

Filippo Maligno, violino solista

Colibrì Ensemble

15 DIC – TU SI’ ‘NA COSA GRANDE

VIAGGIO NEL MONDO DI MODUGNO

Concerto + Cena (fuori abbonamento)

19 GEN – ALEXANDER LONQUICH

LA GRANDE DI SCHUBERT

Colibrì Ensemble

2 FEB – MOZART ALL’OPERA

TRA NOZZE, FLAUTO MAGICO

E DON GIOVANNI

16 FEB – GIOVANNI SOLLIMA & ZART QUARTETT

Šostakovič – Mozart – Schubert

2 MAR – SERGIO AZZOLINI

IL FAGOTTO SOLISTA

Vivaldi, Stamiz, Haydn

16 MAR FABRIZIO MELONI

Klassika a due volti

Mozart e Prokofiev

30 MAR – LEONARDO PIERDOMENICO

Brahms & Beethoven

Colibrì Ensemble

13 APR – COSÌ NON È SE VI PARE

Metamorphosen – Verklarte Nacht

R. Strauss – A. Shonenbger

27 APR – MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

Quando la musica descrive

Mendelssohn – Beethoven

INFO E BIGLIETTI

Abbonamenti 110 euro intero e 70 euro ridotto (fino a 24 anni). Biglietti per singolo evento 20 euro intero e 15 ridotto. I concerti dal 27 ottobre al 13 aprile invece costano 15 euro interi e 10 ridotto. Gli eventi sono gratuiti per i minori di 14 anni. L’evento fuori cartellone “Tu si ‘na cosa grande” (concerto + cena) a 35 euro intero e 30 ridotto.

Info: www.colibriensemble.it – www.ciaotickets.com – tel. 328 3638738.

Punti vendita:

Outlet Città Sant’Angelo Village (sede)

Gong music workshop (via Palermo, 190 Pescara)

Centro Abaton (via Caravaggio, 127 Pescara)