Movida a Pescara, le serate del divertimento dal 12 al 14 ottobre

Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Inaugurazione al Megà e al Natura, disco e musica latina per un nuovo wekend da ballare

PESCARA – Secondo weekend di ottobre ricchissimo di occasioni di divertimento a Pescara. Ultime inaugurazioni della stagione invernale di alcuni locali, che vanno a unirsi a quelli già a pieno regime da qualche settimana e agenda fitta di appuntamenti speciali. Come di consueto siamo a segnalarvi quelli più interessanti della movida, ricordandovi che nel nostro calendario degli eventi di Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Dopo l’inaugurazione della scorsa settimana Soular + al Qube Club, presenta dj resident Re-Named B2B Imanan: ospite della serata dj Mennie. Torna anche il venerdì latino de El Guiro di Montesilvano, in compagnia di Estefano DJ Resident. Al Club Zero11 ancora Back to Basics, the essence of dying: questa settimana la line up sarà formata da Enrico Mantini, Deyayu e Jacopo. Al Camuzzi sarà nuovamente Winile, in compagnia di Alessandro Marini. Altro Black Friday al Room: dalle ore 22.30 reggaeton, trap e dancehall con musica mixata da dj Trew. Dalle ore 23.30 al Bizarre con le selezioni dal 1976 al 1989 di Umberto Palazzo dj. A Montesilvano continuano le serate di tango argentino all’Unicentro, questa settimana con Francesco Pantaleone “Pancho” Tj. Mega festa di balli di gruppo al Mi Vida di Montesilvano.

Il sabato notte

Cominciamo subito con due opening season. Ad aprire le porte questa settimana è il Megà dove in consolle la musica sarà mixata dai djs Jonathan Sterli, Alessandro Marini, Andrea Germani e Pino Titta. Torna anche il Natura Club House: confermati per quanto creato nel corso della passata stagione Re_Named e Marcello Lemme. Dopo l’inaugurazione della scorsa settimana al Divino tornano apericena, musica e drink. Al Qube torna l’appuntamento con Blackbox Flow che questo sabato vedrà in consolle Deliouan e Moko; ospite speciale dj Sgamo da Milano. Al Medusa a partire dalle ore 20 si potrà cenare con menu a base di pesce (25 euro) o pizza (20 euro) o arrosticini (20 euro) o pizza e arrosticini (25 euro) ma si potrà anche scegliere il menù alla carta: nel dopocena via libera al ballo. Serata al Nettuno beach club. Cena con menù pesce o sushi a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente per far cantare e ballare un po tutti: in consolle i Djs Caliente e Damiano Almonti. Nuova serata per il sabato caraibico al Fico’s di Cepagatti. Musica elettronica a cura di dj Vescovo al Bizarre. Bubblegum Party in compagnia delle selezioni di dj Vangelis da Vini e Oli. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Giovanna live.

La domenica

Torna la domenica danzante dell’Unicentro di Montesilvano, stavolta in compagnia della musica di Adamo: dalle ore 16.30 alle ore 20.30 balli di gruppo no-stop; a seguire liscio e balli di gruppo. Per gli amanti della Milonga Gricel si balla al Kidland Viking dalle ore 21.