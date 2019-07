Abbonamenti Pescara Calcio stagione 2019-2020: info e prezzi

PESCARA – Al via la Campagna Abbonamenti della Pescara calcio per la stagione 2019-2020. Dalle 16.00 di giovedì 11 luglio fino alle 20.00 del 23 agosto 2019 sarà ufficialmente aperta, con il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati sino alle ore 20.00 del 26 luglio 2019. Invece, dal 27 luglio (ore 10.00) partirà la vendita libera di tutta la pianta dello Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” per chiunque voglia acquistare un nuovo abbonamento 2019/2020. Il Pescara lancia così la propria campagna abbonamenti con una grinta e un entusiasmo contagiosi e con la voglia di far divertire ed emozionare i propri tifosi.

I fedeli abbonati dei precedenti anni, come ormai di consueto, mantengono la scontistica spettante fino all’ultimo giorno utile per sottoscrivere l’abbonamento, con la possibilità di cambiare posto e/o settore. Inoltre, va ricordato che la scadenza del diritto di prelazione comporta esclusivamente la perdita del posto e non della scontistica. Tali due operazioni saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE presso il Pescara Store di via Carducci n.69.

Quest’anno continua il “Premio Fiducia” che valorizza chi fedelmente e incondizionatamente segue il Pescara da almeno due stagioni consecutive premiando con una “scontistica fedeltà”.

Come negli ultimi campionati abbiamo dunque la formazione di 3 listini con relativi prezzi differenti:

Listino Nuovi Abbonati

Listino Prelazione (sconto vecchi abbonati)

Listino Fedeltà (abbonati delle due ultime stagioni)

Le tariffe del Family Pack saranno presenti solo nel tariffario fedeltà poiché, come ormai da prassi, è possibile rinnovare il pacchetto soltanto come conferma in prelazione (dunque, solo chi possedeva il Family Pack nel 2018/2019 potrà confermarlo nuovamente per la stagione ventura). Il funzionamento del Family Pack resta invariato: riservato a nuclei familiari di almeno tre componenti con la tariffa family che entrerà in vigore a partire dalla terza sottoscrizione per ogni nucleo familiare (non è possibile inserire nuovi abbonati nel nucleo e né spostare il titolo di prelazione su altri componenti precedentemente non presenti nell’offerta Family già sottoscritta negli anni passati). I primi due componenti del nucleo, pertanto, acquisteranno il titolo con tariffa intera o ridotta a seconda del sesso o dell’età. Il Family Pack si può sottoscrivere esclusivamente sul web e presso il Pescara Store. Si ricorda che i punti vendita non sono abilitati a tale iniziativa.

Anche per le riduzioni si riconfermano le categorie degli ultimi anni:

Donne;

Under 18;

Over 60;

Diversamente abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati con il Delfino Pescara (Ens, Unms, Anmic, Anmil e Anmig.Nb). Per quest’ultima categoria, esclusivamente in caso di abbonamento ex-novo, per ottenere la scontistica sarò necessario recarsi presso il Pescara Store. Invece, per chi dovesse solo confermarlo sarò possibile effettuare la prelazione presso tutti i canali di vendita (store; punti vendita e web).

Le Esclusività Presso Il Pescara Calcio – The Official Store sono dunque:

Cambio posto e/o settore mantenendo la scontistica di prelazione

Riduzione diversamente abili per nuovi abbonati

Conferma Family Pack

PREZZI ABBONAMENTI STAGIONE 2019 – 2020

I prezzi dei biglietti per le gare casalinghe della stagione sportiva 2019/2020 sono:

Curva Intero 12 euro

Curva ridotto 9 euro

Tribuna Adriatica Laterale 18 euro

Tribuna Adraitica Laterale ridotto 13 euro

Tribuna Adriatica Centrale 25 euro

Tribuna Adraitica Centrale ridotto 18 euro

Tribuna Majella Laterale 34 euro

Tribuna Majella Laterale ridotto 24 euro

Tribuna Majella Centrale 48 euro

Tribuna Majella Centrale laterale 34 euro

Poltronissima intero 90 euro

Poltronissima ridotto 63 euro

Ospiti Tariffa Unica 15 euro

È inoltre confermato l’utilizzo della Fidelity Card “Pescarese100% Away” per usufruire dell’abbonamento. In relazione infatti all’aggiornamento delle normative da parte dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, in base al protocollo d’intesa del 4 agosto 2017, la fidelity card biancazzurra risulta già pienamente in possesso dei nuovi requisiti richiesti dal Ministero e sarà quindi valida come strumento unico sia per il caricamento digitale del titolo di abbonamento, sia per acquistare i biglietti dei settori ospiti in trasferta in caso di presenza di limitazioni. È possibile sottoscrivere la Fidelity Card, esclusivamente presso il Pescara Store di Pescara Centro (via Carducci, 69) e online su www.ticketone.it e/o www.listicket.com.