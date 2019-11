Cosa fare a L’Aquila e provincia nel weekend? In primo piano i concerti di Nino Buonocore, Francesco Baccini e dell’Orchestra Tzigana

L’AQUILA – Al centro del terzo weekend di novembre c’è la musica. Nino Buonocore sarà in concerto allo Spazio Pingue a Sulmona.Il cantautore ripercorrerà la sua carriera con una band d’eccezione, proponendo i suoi brani ormai divenuti classici della musica italiana, contaminati dalle improvvisazioni della musica strumentale. Non è la prima volta che Buonocore incontra il Jazz, basta ricordare le collaborazioni con artisti quali Chet Baker, James Senese, Nicola Stilo, il bassista Anthony Jackson, il percussionista Paulinho Da Costa e il batterista Danny Gottlieb. Francesco Baccini sarà in concerto all’Auditorium del Parco a L’Aquila, ospite del Club Tenco a L’Aquila per propore il repertorio dei suoi trent’anni di carriera.

Al Teatro comunale di Sulmona arriva in concerto l‘Orchestra Tzigana, un complesso orchestrale di grande fascino e con una solida tradizione alle spalle.

Numerose, come in ogni stagione, le occasioni per trascorrere qualche ore all’aperto. Si va a cavallo nella Valle di Arano, in ebike sul lago di Scanno, a piedi nel Bosco di Sant’Antonio oppure sui passi delle Glorie.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Venerdì 15 novembre

Nino Buonocore in concerto a Sulmona

Francesco Baccini in concerto a L’Aquila

Sister Act al Teatro dei Marsi di Avezzano

Gun 4 a Roses live al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila

Muffa Rialzo live all’Irish Pub a L’Aquila

Il venerdì notte Bambola 2.0 a L’Aquila

Sabato 16 novembre



In ebike sul Lago di Scanno

Il tempo stringe allo Spazio Rimediato a L’Aquila

Si balla al Guernica a Pizzoli

Domenica 17 novembre

In ebike ul Lago di Scanno

Escursione a cavallo in Val d’Arano

Orchestra tzigana di Budapest in concerto al Teatro Caniglia di Sulmona