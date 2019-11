Pescara, torna il doppio senso di marcia su via del Santuario [FOTO]

Mascia: “Abbiamo restituito sicurezza a una delle strade più importanti della città che collega i Colli al centro. Proseguiamo un’opera di riqualificazione che interesserà progressivamente tutte le zone di Pescara che ora sono in sofferenza”

PESCARA – Su via del Santuario a Pescara torna il doppio senso di marcia. L’impresa sta effettuando la gettata dell’asfalto drenante sugli stalli di sosta e, subito dopo, provvederà e eliminare la cartellonistica del cantiere e tutta la segnaletica provvisoria: in serata, dunque, la circolazione tornerà alla normalità.

I lavori in via del Santuario erano stati sbloccati alla fine dell’estate e hanno richiesto un notevole impegno: per molti anni, in quella zona, non sono stati eseguiti interventi concreti. Ora i marciapiedi sono stati sistemati e la prossima settimana provvederemo a completare i lavori asfaltando il manto stradale.

“In questo modo abbiamo restituito sicurezza a una delle strade più importanti della città- sottolinea l’assessore Luigi Albore Mascia – che collega i Colli al centro. Proseguiamo un’opera di riqualificazione che interesserà progressivamente tutte le zone di Pescara che ora sono in sofferenza. Intanto, sempre per quanto riguarda via del Santuario, con il presidente della Commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore stiamo valutando se esiste la possibilità, utilizzando i risparmi maturati, di sistemare anche l’impianto di pubblica illuminazione, vecchio e obsoleto”.