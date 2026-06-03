Confindustria Abruzzo torna all’Aquila: approvata la riforma dello Statuto

L’AQUILA – La sede di Confindustria Abruzzo torna ufficialmente all’Aquila. La decisione arriva dall’Assemblea privata dei Delegati, riunitasi il 21 maggio all’Auditorium della Tecnica di Roma, durante la quale Confindustria ha approvato all’unanimità la riforma dello Statuto confederale. Una revisione che introduce importanti novità in materia di governance e organizzazione del sistema associativo, tra cui la norma che stabilisce che “le sedi legali delle associazioni regionali debbano essere istituite nei rispettivi capoluoghi di regione”.

Una disposizione che comporta il ripristino della sede regionale all’Aquila, dopo il trasferimento avvenuto nel 2024 a Pescara. Una scelta accolta con favore da Ezio Rainaldi, presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, che sottolinea come il ritorno nel capoluogo rappresenti «un principio di equilibrio istituzionale, territoriale e di rappresentanza». La presenza della sede regionale all’Aquila, ricorda Rainaldi, è coerente con il ruolo della città, dove hanno sede gli organi regionali, e favorisce «un rapporto più organico con le istituzioni».

Un quadro più stabile e uniforme per il sistema associativo

Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno evidenzia come la nuova norma nazionale contribuisca a definire un quadro chiaro e uniforme per l’intero sistema associativo, rafforzando stabilità, collaborazione e condivisione degli obiettivi strategici per il territorio. La riforma, secondo Rainaldi, apre una fase nuova, orientata al consolidamento della rappresentanza regionale sui temi chiave dello sviluppo economico dell’Abruzzo: infrastrutture, innovazione, competitività, sostenibilità e valorizzazione delle aree interne.

La questione della sede, osserva il presidente, non ha solo un valore formale o logistico, ma assume un significato più profondo: quello di rendere la sede regionale un luogo reale di confronto, di esercizio della rappresentanza e di definizione delle strategie per la crescita del territorio.

Una nuova fase all’insegna di unità e coesione

«Il ripristino della sede regionale all’Aquila – conclude Rainaldi – rappresenta l’avvio di una nuova fase nel segno dell’unitarietà, della coesione e della piena collaborazione tra tutte le componenti del sistema associativo abruzzese».

Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno auspica che la decisione possa favorire un clima di piena collaborazione istituzionale, nell’interesse delle imprese, dei territori e dello sviluppo dell’intera regione.