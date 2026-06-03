Abruzzo, la Regione rafforza la Rete Oncologica: più integrazione tra ospedale e territorio

REGIONE – Migliorare la transizione dalla presa in carico ospedaliera a quella territoriale è la priorità indicata oggi nel corso della riunione della Rete Oncologica Regionale, convocata dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì. Un passaggio importante non solo per decongestionare gli ospedali, ma soprattutto per garantire ai pazienti oncologici un’assistenza più vicina alla propria residenza, in linea con gli indirizzi nazionali della Rete.

All’incontro hanno partecipato il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Maurizio Brucchi, e i referenti oncologici delle quattro Asl. L’assessore ha richiamato la necessità di uniformare i protocolli operativi tra le aziende sanitarie, evitando procedure difformi sul territorio.

«Per centrare l’obiettivo – ha sottolineato la Verì – l’Agenzia avvierà un monitoraggio puntuale sullo stato di attuazione della rete oncologica in Abruzzo, così da definire un cronoprogramma di interventi mirati a superare le criticità».

Potenziare i Cup di secondo livello e rafforzare il personale specializzato

Tra le azioni prioritarie, il potenziamento dell’offerta nei Cup di secondo livello, in particolare per le visite di controllo dei pazienti provenienti dal Gico (Gruppo interdisciplinare di cure oncologiche) e dai Cip (Centri di indirizzo di percorso clinico).

Un altro nodo riguarda la dotazione di personale specializzato, ancora insufficiente in alcune realtà. L’assessore ha evidenziato la necessità di colmare le carenze relative a figure chiave come l’infermiere dedicato, il case manager e lo psico-oncologo, fondamentali nella gestione dei percorsi oncologici moderni.

«Siamo di fronte a una profonda rivisitazione dei percorsi oncologici – ha aggiunto la Verì – e come Regione stiamo portando avanti tutte le azioni necessarie per garantire un’assistenza sempre più adeguata e vicina ai bisogni dei pazienti».