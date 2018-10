Eventi a L'Aquila: weekend dal 12 al 14 ottobre

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? In primo piano le sagre dedicate ai sapori d’autunno e il Festival della Partecipazione

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del secondo weekend di ottobre nell’aquilano ci sono le sagre e gli appuntamenti enogastronomici aventi per protagonisti la castagna e ii sapori autunnali. Cantine nella roccia a Tagliacozzo, Sagra della castagna roscetta a Gancia di Morino e Sapori di autunno a Canistro superiore. Ma non va dimenticata la terza edizione del Festival della partecipazione che si svolgerà a L’Aquila con tanti eventi correlati e numerosi ospiti. Per le mostre si segnalano la possibilità di ammirare a Fontecchio “Il terzo paradiso” di Michelangelo Pistoletto e la collettiva fotografica “Art 29” presso lo Spazio Maw di Sulmona. Da sabato presso la Sharky Art Gallery sarà allestita “DeLineamenti. Viaggio tra DiStorte Illusioni Visive”, personale dell’artista Marco Sciame. I dettagli si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.



Venerdì 12 ottobre 2018



Per le gite all’aria aperta si va a cavallo nella valli limitrofe a quella di Scanno. Alle ore 21 dal Rifugio Casale da Monte prende il via una escursione astronomica notturna guidata, alle pendici del Monte Velino e del Monte Cafornia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino, per conoscere le stelle e i loro segreti. Dopo il successo delle passate edizioni a Tagliacozzo per il terzo anno consecutivo torna l’appuntamento con Cantine nella Roccia: un percorso emozionante lungo le antiche vie del borgo, tra arte e storia. Prosegue il Festival della partecipazione che avrà tra gli ospiti l’attore Ascanio Celestini e il cantautore Dente. Dalle ore 18,00 presso il Gran Caffè Letterario di Sulmona conferenza su “I Fasti amiternini” A partire dalle ore 20.30 al MaDè a L’Aquila bambini e adulti potranno cantare e ascoltare tutte le più belle sigle dei cartoni animati dagli anni ’80 ad oggi. Presso l’Enoteca Quattro Quarti degusrazione della Cantina Collefrisio. A L’Aquila serata di tributi: dalle ore 22 alla Birreria del Gran Sasso i Clocks renderanno omaggio alla musica dei Coldplay, dalle ore 22.30 all’Irish Cafè gli Ouragan a quella dei Pink Floyd. Opening season a La MalaLengua ma si ballerà anche al Bambola: entrambi i locali sono a a L’Aquila

Sabato 13 ottobre 2018

Tante le escursoni in agenda: si va a cavallo nelle valli limitrofe a quella di Scanno, in ebike sul Lago di Scanno. Prima delle Giornate FAI di Autunno con appuntamenti al Santuario della Madonna di Appari e a Tempera. A Gancia di Morino prende il via Sagra della castagna roscetta a Grancia di Morino: due giorni di escursioni nei boschi della Riserva naturale Zompo lo Schioppo, degustazioni di prodotti tipici, stand di prodotti artigianali e musica dal vivo. Prosegue a Tagliacozzo Cantine nella roccia. Dalle ore 22.30 live degli NeinTeenHey!Tees all’Irish Cafè a L’Aquila. Inaugurazione della stagione 2018/2019 al Guernica di Pizzoli.

Domenica 7 ottobre 2018

Tra le escursioni in programma si segnalano quelle a cavallo nelle Valli di Scanno, a piedi accompagnati da asini nei pressi di Introdacqua (con pranzo in fattoria) oppure al Castello di Bominaco (con pranzo a base di zafferano) o ancora a Castel del Monte o alle Gole del Sagittario. I più allenati ed esperti potranno cimentarsi con la Traversata delle Mainarde: sei vete sopra i duemila metri. Seconda delle Giornate FAI di Autunno con appuntamenti a Santo Stefano di Sessanio e al Piano delle Locce. Ad Anversa degli Abruzzi tradizionale Festa in onore di San Costanzo martire, compatrono del paese. Si concludono a Tagliacozzo Cantine nella roccia e a Gancia di Morino la Sagra della castagna roscetta. Quest’ultima sarà anche la protagonista di Sapori d’Autunno, in programma a Canistro Superiore. Dalle ore 17.30 Aldo Cazzulo presenta Giuro che non ho più fame al GSSI de L’Aquila.