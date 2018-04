Weekend in Abruzzo: gli eventi del 6, 7 e 8 aprile 2018

Quali sono appuntamenti ci attendono per il weekend in Abruzzo? In primo piano la fiera dell’agricoltura, il festival dell’Oriente, teatro, musica e tante mostre

Fiere, spettacoli teatrali, musica dal vivo, serate disco. Come di consueto, anche in questo weekend che segue le festività pasquali l’Abruzzo vi aspetta con tanti appuntamenti, all’aperto e “non”. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Di seguito i principali appuntamenti nelle quattro province.

A Teramo si svolge la Fiera dell’agricoltura, giunta quest’anno alla sua edizione numero 57 mentre a Chieti, sabato e domenica, torna l’appuntamento con la Fiera dell’elettronica. Grande attesa a Pescara per il Festival dell’Oriente, che da venerdì a domenica, in orario continuato dalle 10.30 alle 20.30 proporrà mercatini, stand commerciali, gastronomia tipica, spettacoli, concerti danze, medicine naturali e molto altro.

Proseguono per tutto il weekend al Museo Paparella di Pescara la mostra dal titolo Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi al Museo d’arte dello Splendore di Giulianova la mostra Enigma e bellezza, dedicata alle opere dell’ artista romano Emiliano Alfonsi. Da sabato fino al 22 aprile le opere dell’artista internazionale Luca Bellandi saranno esposta presso la Galleria Di Nardo a Chieti Scalo.



Venerdì al Teatro Comunale di Orsogna Lucrezia Lante Della Rovere sarà la protagonista di Io sono Misia mentre sabato al Teatro Caniglia di Sulmona Corrado Tedeschi e Brigitta Boccoli andranno in scena con Quel pomeriggio di un giorno da star.

Sabato concerto a Rocca Calascio per la rassegna Altimetri in musica ma sono anche tante le proposte dal vivo nei locali di tutte e quattro le province. Il 7 a Centro Commerciale di San Giovanni Teatino Dodi Battaglia presenterà il cofanetto E la vita continua. Tante anche le serate in discoteca, con musica latina o commerciale.

E per finire varie e numerose le escursioni in programma: sulla Costa dei Trabocchi, da Santo Stefano di Sessanio e Rocca Calascio, a cavallo a Punta Aderci, in canoa sul Lago di Barrea e ultimissime ciaspolate di stagione.