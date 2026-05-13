Scomparsa di Sandro Galantini: il cordoglio delle istituzioni e del mondo culturale abruzzese

GIULIANOVA – È scomparso oggi Sandro Galantini, storico, scrittore e giornalista tra le voci più autorevoli della cultura abruzzese. La notizia, giunta in mattinata, ha suscitato profondo dolore nella comunità di Giulianova e in tutto il territorio regionale. Il Sindaco Jwan Costantini e l’Amministrazione comunale hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, proclamando il lutto cittadino in segno di riconoscenza verso una figura che ha segnato la vita culturale della città.

Galantini è stato un punto di riferimento per la storiografia locale, una coscienza limpida e una presenza costante nel dibattito intellettuale abruzzese. “Sandro era una persona dalla cultura vastissima, e soprattutto un grande amico – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Nausicaa Cameli – Mancheranno il suo contributo e la sua profonda umanità”.

Parole di grande commozione anche dal Sindaco Costantini: “Giulianova perde un interprete raffinatissimo, un affabulatore intelligente, una personalità eccezionale. La sua eredità sarà un patrimonio che conserveremo con cura”.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, che ha ricordato Galantini come “un uomo di straordinario valore, visceralmente legato alla sua terra e capace di raccontarla con profondità e delicatezza”. D’Alberto ha sottolineato come il suo contributo abbia superato i confini regionali, rendendolo una delle voci più significative del panorama culturale italiano. Nel corso della sua carriera, Galantini era stato insignito del titolo di Cavaliere (2013) e di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2019).

“Ci lascia un vuoto incolmabile – ha aggiunto D’Alberto – ma lo ricordiamo con il suo sorriso, che non ha mai perso nemmeno durante la malattia. Grazie, Sandro, per tutto ciò che hai fatto per i nostri territori”.

La scomparsa di Sandro Galantini priva l’Abruzzo di una delle sue menti più brillanti, ma il suo lavoro, la sua voce e la sua passione continueranno a vivere nelle pagine che ha scritto e nelle comunità che ha contribuito a raccontare.