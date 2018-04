Weekend a L’Aquila: gli eventi del 6, 7 e 8 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a L’Aquila in questo fine settimana? In primo piano la festa dei fuochi di Sulmona e quella del volto Santo a Tagliacozzo

Feste, spettacoli teatrali, musica dal vivo. Sono tanti gli appuntamenti a L’Aquila e provincia in questo weekend dopo Pasqua. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Su Facebook e Twitter è possibile seguire le pagine dove troverete tutti gli eventi presenti nel nostro calendario. Sabato e domenica a Sulmona il tradizionale appuntamento con la Festa dei fuochi, organizzata dall’Associazione Giostra e dai Borghi e Sestieri cittadini. Festa del volto Santo a Tagliacozzo.

Venerdì 6 aprile 2018



Prende il via ad Avezzano il corso di formazione per degustatore di olio. Al Piccolo Teatro de L’Aquila alle ore 18 per l’ottavo e ultimo appuntamento della rassegna “L’AltrOvidio, concerto del Quartetto PianoPiano. Ale ore 18.30 al MUSPAC Museo delle Arti Contemporanee, in occasione dell’anniversario del sisma che scosse L’Aquila nel 2009, proiezione del film di Mario Martone, “Terrae Motus”. Sound gipsy latino al Ristorante Andalucia (ore 20), musica country e blues a Il vino di Sup di Avezzano (ore 22) mentre al Soulkitchen di Sulmona la serata è dedicata alla musica dei Nomadi (ore 22). Serata revival dance alla Mala Lengua

Sabato 7 aprile 2018



Tra le escursioni in agenda si segnala quella che dal borgo di Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. Proprio nel suggestivo scenario di Rocca Calascio alle ore 18 si tiene il primo concerto della Rassegna Altimetri in musica: La sonata di Kreutzer. Alle ore 18.30 allo Spazio Maw di Sulmona inaugurazione della mostra Artificialia, di Fabio di Lizio, che resterà aperto fino al 21. Alle ore 21 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Quel pomeriggio di un giorno da star, con Corrado Tedeschi e Brigitta Boccoli. Cena spettacolo con il Mago Alivernini alla Casetta nel parco e serata con musica punkn’roll alla Casetta nel Parco. Si balla al Fragile, alla Pinacoteca, alla Casetta nel Parco e al Garbage di Pratola Peligna.

Domenica 8 aprile 2018

Appuntamento ad Anversa degli Abruzzi per effettuare una passeggiata con il gregge nelle Gole del Sagittario mentre per gli amanti della storia è in programma un trekking tra le pitture rupestri del Neolitico. Per le famiglie passeggiata nel bosco di Sant’Antonio. Alle ore 18 al Teatro Caniglia di Sulmona nona Sinfonia corale eseguita da una orchestra di 150 elementi, composta dal Coro dell’Accademia di Pescara, da quello del Teatro di Ascoli e dall’Istituto Sinfonico abruzzese. Al Centro Commerciale I Marsi di Avezzano show di Vincenzo Olivieri.