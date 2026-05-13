Abruzzo protagonista del Made in Italy: il 15 maggio il Roadshow a Ripa Teatina

RIPA TEATINA – L’Abruzzo consolida il proprio ruolo tra i territori più dinamici del Made in Italy, al centro della tappa del Roadshow “Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova”, in programma il 15 maggio a Ripa Teatina nella cornice di Tenuta Di Sipio. Un appuntamento che riunisce imprese, istituzioni e protagonisti delle filiere strategiche abruzzesi, con particolare attenzione alla crescita dell’imprenditoria femminile come motore di innovazione e competitività.

Tra gli interventi: Tiziana Magnacca, Assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo; Roberto Santori, Founder della Made in Italy community; Lorenzo Dattoli, Presidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Gennaro Strever, Presidente CCIAA Chieti-Pescara. Centrale il panel “L’energia del futuro parla abruzzese”, con Riccardo Toto (Renexia) e Luca Tosto (W. Tosto), dedicato alle trasformazioni energetiche e industriali che rafforzano il posizionamento dell’Abruzzo nelle filiere della sostenibilità e dell’innovazione.

“Celebrare il Made in Italy è l’occasione per ribadire ciò che più di ogni altra cosa identifica la nostra identità nazionale. E’ il nostro segno distintivo del saper fare italiano che vuol dire eccellenza e creatività. L’incontro che ci apprestiamo a vivere il prossimo 15 maggio è la migliore occasione per ribadire il valore delle numerose aziende abruzzesi che contribuiscono all’export italiano nel mondo, nella consapevolezza che il Made in Italy resta un riferimento internazionale grazie alla qualità delle materie prime, al design e alla professionalità di chi vi lavora” afferma l’assessore Tiziana Magnacca (nella foto).

Spazio anche al dialogo “L’energia del futuro parla abruzzese”, dedicato alle trasformazioni energetiche e industriali che stanno ridefinendo il ruolo strategico dell’Abruzzo nelle grandi filiere della sostenibilità e dell’innovazione. Protagonisti Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, e Luca Tosto, Presidente e AD di W. Tosto, due realtà simbolo della capacità industriale del territorio di guardare ai mercati globali.

La giornata si chiuderà con l’intervista al Sottosegretario Fausta Bergamotto sul ruolo del Made in Italy nelle politiche industriali, con focus su competitività, investimenti e crescita delle imprese italiane.