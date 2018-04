Weekend a Teramo: gli eventi del 6, 7 e 8 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Teramo in questo fine settimana? In primo piano la Fiera dell’agricoltura e la mostra di Emiliano Alfonsi a Giulianova

Fiera dell’agricoltura, mostre, musica dal vivo, serate disco. Sono tanti, come di consueto, gli appuntamenti a Teramo e provincia in questo weekend di aprile succesivo alle festività pasquali. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Su Facebook e Twitter è possibile seguire le pagine dove troverete tutti gli eventi presenti nel nostro calendario. A Teramo si rinnova l’appuntamento con la Fiera dell’Agricoltura, giunta quest’anno alla sua 57a edizione. Prosegue al Museo d’arte dello Splendore di Giulianova la mostra Enigma e bellezza, dedicata alle opere dell’artista romano Emiliano Alfonsi.

Venerdì 6 aprile 2018



Tanti gli appuntamenti musicali del venerdì teramano. Alle ore 20 al Convitto Melchiorre Delfico di Teramo concerto di primavera per sostenere la Delegazione Fai di Teramo. Live di Bianco al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata (ore 21.30) dei The female trouble al Sund (ore 22), di Antonio Gambacorta Trio a Il tempio della birra (ore 22). E ancora dei Boys in the attic al Baraonda di Silvi (ore 22), di Aura al Beer Bang (ore 22.30), dei The Fuzzy Dice al Tranqi Pub di Montorio al Vomano (ore 23). Si balla latino al BluMax di Tortoreto e al El Viernes Loco di Montorio a Vomano.

Sabato 7 aprile 2018

Alle ore 18.30 presso la Sala polivalente di Giulianova presentzione del libro Per la Patria. Piccolo lapidario della Grande Guerra. Alle ore 18 al Conservatorio G. Braga di Teram concerto del duo Colli e Rubini; musica jazz alla Tenuta Cerulli Spinozzi (ore 21). Live dei The Cradle Blues all’Officina (ore 22), delle Direzioni Parallele al Cosmopolitan di Garrufo (ore 22). Sabato serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro(l’altra, Joy, sarà dedicata alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura, al Mya (ex Modà)di Colonnella e al Tuttotondo.

Domenica 8 aprile 2018

A Roseto è tempo di Horse on the Beach, equiraduno già in programma qualche settimana fa ma rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche mentre per gli appoassionati delle due ruote motopellegrinaggio al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso. Per ricordare la caduta di Civitella il 20 marzo 1861 per mano dei Piemontesi sfilata in abiti d’epoca tra le vie del paese. Wedding Day a Casa de Campo di Mosciano Sant’Angelo, fiera per i futuri sposi. Per gli amanti della musica dal vivo live dei Distretto 13 al Mc Dream di Villa Lempa (ore 18) e dei Los Infartos all’Officina. Si balla afro, twerk e hip hop al One Hundred (ma anche reggaeton dopo il Karaoke), cubano all’On the road di Silvi e al Novavita Beach a Giulianova.