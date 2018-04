Weekend a Pescara: gli eventi del 6, 7 e 8 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Pescara in questo fine settimana? In primo piano il Festival dell’Oriente ma anche convegni, escursioni, musica dal vivo e serate disco

PESCARA – Sono tanti, come di consueto, gli appuntamenti a Pescara e provincia in questo weekend di aprile succesivo alle festività pasquali. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Su Facebook e Twitter è possibile seguire le pagine dove troverete tutti gli eventi presenti nel nostro calendario.

Da venerdì a domenica presso la nuova Fiera di Pescara approda il Festival dell’Oriente: mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, spettacoli, concerti danze, medicine naturali e molto altro (orario 10.30-22.30).

Prosegue per tutto il weekend al Museo Paparella la mostra dal titolo Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi.



Venerdì 6 aprile



Valorizzazione del territorio, formazione, innovazione, nuovi profili professionali nel settore turistico sono le tematiche trattate in un convegno sul turismo religioso, che si tiene a partire dalle ore 9 nella sala D’annunzio dell’ex Aurum. Alle ore 17.30, presso la Sala “Figlia di Iorio” della Provincia di Pescara presentazione dei libri di Mirella Santamato Iniziazione segreta alla felicità e Quando Troia era solo una città. Da Chupa la Chupiteria esposizione e Popular music dal 1964 al 1984.

Passiamo alla musica dal vivo. Il cantautore abruzzese Lorenzo Di Deo presenta in chiave acustica, Argento, il suo secondo album di inediti. Tributi a Pino Daniele in compagnia dei VaiMò all’Osteria della Musica di Cepagatti (ore 21) ai Metallica con i Maetalika al Loft 128 di Spoltore (ore 22.30), ai Pearl Jam con i Momma Son al MamiWata (ore 23). Live di Andrea Piermattei al Sanacore (ore 21), degli Starships allo Jammin Club di Montesilvano (ore 22), degli Aboutblank all oNe shot bar (ore 22.30). Si balla alla Discoteca Moma, El Guiro Disco Club, Cantieri Urbano, Qube e all’Unicentro (milonga).

Sabato 7 aprile



Escursione pomeridiana con cena al Rifugio Barasso e discesa sotto le stelle. Alle ore 17 all’Auditorium Petruzzi presentazione del libro Come imparare a diventare genitori di Giuseppe Paolo Vesi. Spazio al divertimento con la Cronocena con delitto – Il misterioso caso di Hans Schneider al Ristorante Gabriellino mentre si gioca al Cervellone Quiz al Quo vadis? di Penne.

Per gli appassionati di musica Anni 70-80 appuntamento all’Osteria della musica di Cepagatti. Live di Marianna D’Arma al Futuro Imperfetto 2.0 (ore 21), dei The Heavy machine al Tocci Oppidum (ore 22.30). Tributi agli Spandau Ballet e ai Simple Minds a Il diavolo e l’acquasanta (ore 22.30), ai Coldplay in compagnia dei Playcold al Loft 128 di Spoltore. Serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club. Ma ci si può scatenare anche al Megà, Qube, Cantieri e Magika e al Mega. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro.

Domenica 8 aprile



Vi piace camminare a contatto con la natura? In programma ci sono escursioni nella Valle dell’Orfento, all’Eremo di San Govanni e nella Valle Giumentina (per bambini). All’Auditorium Flaiano alle ore 17 va in scena la commedia musicale I promessi sposi. Alle ore 18 all’Accademia musicale pescarese è la volta di un melologo che nasce dai testi di Ennio Flaiano, selezionati dai compositori Fabrizio De Rossi Re e Paolo Rosato, e che vede come protagonista l’attrice Rossella Mattioli. Musica Jazz a partire dalle ore 19 a Il salotto della Torre di Cappelle sul Tavo. Alle 21 all’Auditorium Petruzzi concerto gratuito per musica, voci ed effetti sonori.