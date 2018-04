Weekend a Chieti: gli eventi del 6, 7 e 8 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Chieti in questo fine settimana? In primo piano la Fiera dell’elettronica e mercatino ma anche mostre, escursioni e musica dal vivo

Fiera dell’elettronica, mostre, escursioni, musica dal vivo. Sono tanti, come di consueto, gli appuntamenti a Chieti e provincia in questo weekend di aprile succesivo alle festività pasquali. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Su Facebook e Twitter è possibile seguire le pagine dove troverete tutti gli eventi presenti nel nostro calendario.

Sabato e domenica a Chieti torna l’appuntamento con Fiera dell’elettronica e mercatino, giunta quest’anno alla sua 8° Edizione: vasto assortimento dei prodotti dedicati all’elettronica ae al fai da te. Prosegue al Civico 20 di Roccascalegna mostra personale di pittura del maestro acquerellista abruzzese Juan Alfredo Parisse. Da sabato fino al 22 aprile la Galleria Di Nardo, ospita la mostra d’arte personale dell’artista Luca Bellandi.

Venerdì 6 aprile 2018



Alle ore 17:30 presso la Libreria De luca di Chieti presentazione del saggio di Maria Elena Cialente L’altro e l’assente mentre alle 18 al Centro Commerciale d’Abruzzo Peppe Millanta parla del suo Vinpeel degli orizzonti. Al Teatro Comunale di Atessa alle ore 21 la Compagnia il drago d’oro mette in scena Tutta colpa tua. Sempre alle 21 al Museo Michetti di Francavilla concerto di beneficenza di Tony Esposito per sostenere i bisognosi in Italia e nel mondo. Per chi ha piacere di ascoltare musica dal vivo la scelta è ampia. Da Schiavone e co. si rende omaggio alla musica di Gianna Nannini (ore 21) mentre allo Stammtisch Tavern i Back Up ripropongono i brani più famosi di Jovanotti (ore 22) e al Siren’s corner di Francavilla i Collision fanno lo stesso con quelli dei Muse (ore 22.30). Live delle Direzioni Parallele al Parco dei Mulini di Crecchio (ore 22.30).

Sabato 7 aprile 2018

Alle ore 17 al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo di San Giovanni Teatino Dodi Battaglia presenta il cofanetto E la vita continua. Per gli amanti del teatro alle ore 21 a Orsogna Lucrezia Lante della Rovere è la protagonista di Io sono Misia. Tante e diverse le proposte musicali. Al Teatro Rossetti di Vasto concerto di Chiusura Il grande Jazz con Eddie Gomez Trio (ore 19). Tributo alla musica di Alessandra Amoroso a Clamoroso da Mondo Bongo a Francavilla (ore 22) mentre allo Stammtisch Tavern i Caas riproporranno i grandi successi di Carlos Santana (ore 22) e gli Spirito diVino quelli di Zucchero al The Hostel (ore 22.30). Musica italiana con i Made in Italì al Bar Paone di Lanciano (ore 22.30) e live di Lorenzo Di Deo all’AmanBarCafè di Vasto (ore 22.30).

Domenica 8 aprile 2018



Si corre a Francavilla al mare la 24a edizione della gara podistica del Cross Mare. Si va, inoltre, a cavallo a punta Aderci lungo la Costa dei Trabocchi o a piedi alle Gole di Fara San Martino. Giornata dedicata alla lettura. Alle 17 alla Biblioteca di Orsogna presentazione del libro Storia delle Storie d’Abruzzo, di Camillo Chiarieri mentre alle ore 18 al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo Alessio Romano parla del suo D’amore e di baccalà e a Perano Daniela Paoloemilio del suo Pugni in faccia a colazione. In serata si gioca Cervellone al Gran Caffè D’Urbano.