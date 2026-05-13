Abruzzo in missione a Praga: spinta su turismo e internazionalizzazione

PRAGA – La missione istituzionale della Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo approda a Praga, con una delegazione regionale e delle Camere di commercio impegnata nel rafforzamento delle attività di internazionalizzazione e nella promozione dell’offerta turistica abruzzese sul mercato ceco. L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa dedicato allo sviluppo delle relazioni commerciali e alla crescita della competitività del comparto turistico regionale.

Il programma prevede incontri istituzionali e operativi, tra cui il confronto con Michael Veber, direttore esecutivo dell’associazione nazionale delle agenzie di viaggio della Repubblica Ceca. Momento centrale sarà l’appuntamento presso la Camera di Commercio Italo-Ceca, con un approfondimento sul contesto socio‑economico locale e un workshop B2B dedicato a quattro asset strategici dell’Abruzzo: montagna estiva, turismo active, enogastronomia e destinazioni balneari. Sette operatori abruzzesi incontreranno oltre venti buyer cechi per avviare nuove collaborazioni commerciali.

«Con la missione a Praga – spiega il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario (nella foto)– proseguiamo il lavoro di promozione internazionale dell’Abruzzo su mercati europei strategici. La Repubblica Ceca è un bacino di grande interesse, anche grazie al volo diretto da Pescara, e mostra una domanda crescente verso esperienze autentiche, outdoor, enogastronomia e mare di qualità».

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