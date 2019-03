Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (22 – 24 marzo)

Cosa fare questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano i concerti di Pierdavide Carone e Arisa e le Giornate FAI di Primavera

PESCARA – Quarto weekend di marzo, e primo di primavera, ricco di eventi in tutte e quattro le province dell’Abruzzo. Su tutti spiccano le Giornate Fai di Primavera, il Tolkien Reading a Bucchianico, le nuove uscite al cinema. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

Per quanto riguarda le mostre, si segnalano a Pescara “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; alla Fondazione PescarAbruzzo in Corso Umberto “Arte e Design per la tutela ambientale”; a Casa D’Annunzio “La seduzione dell’arte e della poesia. San Sebastiano in due capolavori di Saturnino Gatti e Gabriele D’Annunzio”; alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”; all ‘Aurum le mostre personali di Enea Cetrullo e Mauro De Angelis; allo Studio Uno di Avezzano Siamo qui e stiamo facendo – Mythos

Per le fiere torna l’appuntamento con Mutignano in fiore. Per il teatro si segnalano Il berretto a sonagli al Teatro Marrucino di Chieti e Alice al Teatro dei Marsi di Avezzano

Passiamo alla musica. Venerdì il Pin Up di Mosciano Sant’Angelo ospita Pierdavide Carone e i Dear Jack, reduci dall’esclusione, cui hanno fatto seguito non poche polemiche, dall’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Caramelle, ma pronti ad entusiasmare il pubblico con un live incentrato sul meglio dei loro repertori. Sempre il 22 allo Scumm di Pescara fa tappa il tour dei Gomma nel corso del quale il gruppo casertano presenterà il nuovo album Sacrosanto. Domenica , ancora al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo, concerto di Arisa per la data zero del suo tour 2019 Una nuova Rosalba in città. Tanti anche i live proposti nei vari locali: si va dalla presentazione di nuovi lavori discografici a tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo.

Movida a non finire nel pescarese ma un po’in tutte le province. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

Tra le escursioni ci sono in programma le ultime ciaspolate di stagione, accompagnate da un aperitivo, una polenta nel bosco o una cena in rifugio. Si potrà ancora sciare in tanti comprensori. Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.