Eventi a Teramo: weekend dal 22 al 24 marzo

Cosa fare a Teramo in questo fine settimana? In primo piano i concerti di Pierdavide Carone e Arisa e Mutignano in fiore

TERAMO – A Teramo e Provincia il quarto weekend di marzo è ricco di iniziative; su tutte due concerti di spessore, entrambi al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Venerdì quello di Pierdavide Carone e i Dear Jack, reduci dall’esclusione, cui hanno fatto seguito non poche polemiche, dall’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Caramelle, ma pronti ad entusiasmare il pubblico con un live incentrato sul meglio dei loro repertori. Domenica, invece, nel locale teramano arriva Arisa per la data zero del suo tour 2019 Una nuova Rosalba in città, che parte martedì 26 da Perugia. Tra i brani in scaletta Mi sento bene, il brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2019 e le altre canzoni dell’album Una nuova Rosalba in città, uscito lo scorso 8 febbraio. A Mutignano si rinnova l’appuntamento con Mutignano in fiore, mentre a Morro d’Oro si festeggia l’arrivo della Primavera. Ma è anche il weekend della Giornate FAI.

Tante le proposte musicali nei locali, dagli Spaghetti Roccheroll alle Direzioni Parallele, passando per il tributo a Lucio Battisti dei TerzaCorsia al live dell’ex concorrente del Grande Fratello Rosario Rannisi. Si canta al karaoke, si gioca a Il Cervellone quiz. Si balla al BluMax di Tortoreto, al One Hundred e al Sixteen a Martinsicuro, al Gattopardo ad Alba Adriatica, al Mya a Colonnella. Per chi opta per il cinema, per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Venerdì 22 marzo 2019

Pierdavide Carone e Dear Jack al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo

Il cervellone all’Agriturismo Il Grillo di Corropoli

Una sera con Lucio a Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata

Serata latina al Blu Max di Tortoreto

Sabato 23 marzo 2019

Giornate FAI di Primavera

Salute e sicurezza al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi

Spaghetti Rocchenroll live a Casemolino

Rosario Rannisi live a Sant’Egidio alla Vibrata

Latino e disco al One Hundred di Martinsicuro

Il sabato notte al Sixteen a Martinsicuro

Serata latina al Gattopardo di Alba Adriatica

Sabato latino al Mamboking di Torricella Sicura

Domenica 24 marzo 2019

Giornate FAI di Primavera

Mutignano in fiore

Festa di Primavera a Morro d’Oro

Arisa in concerto a Mosciano Sant’Angelo

Fluo Party al Mya di Colonnella