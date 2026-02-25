Erminio Zinni: l’Abruzzo nel backstage del Festival di Sanremo

PAGLIETA – Anche quest’anno l’Abruzzo porta il suo talento sul palcoscenico più famoso d’Italia. Nella grande macchina organizzativa della 76ª edizione del Festival di Sanremo, infatti, c’è la mano esperta di Erminio Zinni, acconciatore di Paglieta e punto di riferimento nazionale nel mondo dell’hairstyling. Da 21 anni Zinni cura il look delle star che si alternano sul palco dell’Ariston, un lavoro intenso e meticoloso che rappresenta una delle componenti fondamentali dell’immagine televisiva del Festival.

Dietro le quinte, racconta, le giornate possono trasformarsi in vere e proprie maratone: «Si lavora anche 12 o 13 ore, ma la fatica non la senti. Ogni edizione è diversa, ogni artista arriva con un team di curatori d’immagine che non lascia nulla al caso. Il nostro è un lavoro che richiede precisione assoluta: non si improvvisa».

Zinni non è solo un professionista affermato, ma anche una figura di riferimento nel sistema CNA Abruzzo: membro del Comitato esecutivo nazionale acconciatori dell’Unione “Benessere e Sanità” e presidente regionale del Mestiere “Acconciatori”. A giugno, la sua attività a Paglieta – gestita insieme alla moglie e alla figlia – festeggerà 38 anni, un traguardo che si intreccia con oltre due decenni di presenza stabile al Festival della canzone italiana.

La sua storia conferma ancora una volta come l’artigianato abruzzese continui a distinguersi anche nei contesti più prestigiosi, portando competenza, creatività e professionalità sul palco più seguito del Paese.