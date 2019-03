Eventi a Pescara: weekend dal 22 al 24 marzo

Cosa fare a Pescara e provincia nel quarto fine settimana di marzo? In primo piano mostre, concerti e Giornate FAI

PESCARA – Mostre, film, musica, presentazioni di libri. Sono tanti gli eventi in programma a Pescara e provincia nel quarto weekend di marzo. Partendo dalle mostre si segnalano al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; alla Fondazione PescarAbruzzo in Corso Umberto “Arte e Design per la tutela ambientale”; a Casa D’Annunzio “La seduzione dell’arte e della poesia. San Sebastiano in due capolavori di Saturnino Gatti e Gabriele D’Annunzio”, alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”. All’Aurum le mostre di Enea Cetrullo e di Mauro De Angelis. Venerdì allo Scumm di Pescara fa tappa il tour dei Gomma nel corso del quale il gruppo casertano presenterà il nuovo album Sacrosanto, uscito a due anni di distanza dal disco di esordio Toska. Giorgio Ciccarelli arriva invece al Babilonia per presentare il suo nuovo ultimo album Bandiere. Tante le proposte musicali nei locali con tributi ad artisti nazionali e internazionali: da Vasco Rossi a Cesare Cremonini passando per Ligabue, Coldplay, Rino Gaetano, Nigtwish, Jovanotti, Litfiba e Alessandra Amoroso. É anche il weekend della Giornate FAI. Gli amanti delle gite all’aria aperta possono effettuare una escursione tra gli olivi secolari di Tocco a Casauria o partecipare alla seconda edizione di Ciaspe’n folk. per quanto riguarda gli spettacoli si segnalano Antigona e il bagno Borbonico al Museo delle Genti d’Abruzzo, nel luogo reale del Carcere Borbonico di Pescara. Presso il Teatro di Lettmanoppello l’Associazione culturale Letto…a teatro presenta Il due di coppe. Per i libri alla Libreria La Feltrinelli Leonardo Gasbarro illustra La resa dei conti. Due le Cronocene con mistero.

Mostre

Venerdì 22 marzo 2019

Antigona al Piccolo Teatro Guascone

Sinestetica 2019 al Museo d’Arte Vittoria Colonna

Cronocena con mistero allo Stabilimento balneare Il nuovo tramonto

Tributo a Vasco Rossi a cura dei Kom a La taverna del macellaio di Montesilvano

Tributo a Cesare Cremonini dei Latin Lover al Quo Vadis di Penne.

I Gomma in concerto allo Scumm

Al Loft 128 di Spoltore i Mondovisione Live e la musica di Luciano Ligabue.

All’Osteria della musica di Cepagatti il tributo ai Coldplay dei Clocks.

Al Grand Canyon Pub l’omaggio a Rino Gaetano di Osvaldo Bianchi e Luca Mongia

Allo Jammin Club di Montesilvano il tributo ai Nightwish degli Sleepwalkers.

Sabato 23 marzo 2019

Giornate FAI di primavera

Alladin al Porto Alegro di Montesilvano

Ciaspe’n folk: (ciaspole e folklore in terra d’Abruzzo)

Bagno Borbonico, un tuffo nel passato al Museo delle Genti d’Abruzzo

Leonardo Gasbarro presenta La resa dei conti.

Generazione XX di Anton Giulio Calenda al Museo delle Genti d’Abruzzo

Cronocena con delitto – Luci nella palude al Ristorante Gabriellino di Picciano

All’Osteria di Cepagatti il live degli Studio 54

Il duo di coppe al Teatro di Lettomanoppello

Giorgio Ciccarelli in concerto al Babilonia

Tributo a Jovanotti dei Pensieri Positivi al Quo Vadis di Penne

Omaggio dei Cafè Mexcal ai Litifiba allo Jammin Club di Montesilvano

Al Piano Terra tributo ad Alessandra Amoroso dei Clamoroso.

Domenica 24 marzo 2019

Giornate FAI di Primavera

Escursione con bussole e cartine tra gli olivi secolari di Tocco da Casauria

La vera storia de la Bella e la Bestia all’Auditorium Flaiano

Presentazione nazionale del romanzo Tutto tranne l’essenziale di Marco Rossi alla Basilica della Madonna dei Sette dolori

Al Museo Cascellaincontro musicale con Alfonso Cipollone.

Amedeo Giuliani in concerto allo Spazio Matta.

Proiezione di Storie del Dormiveglia di Luca Magi al Museo d’arte di Storia Moderna Vittoria Colonna

Da Vini e Oli musica brasiliana con la Beto Banda.