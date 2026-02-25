Regione Abruzzo, 3 milioni per l’artigianato: il plauso di Confartigianato

REGIONE – Confartigianato Abruzzo esprime apprezzamento per le nuove misure della Regione Abruzzo, che ha riprogrammato 3 milioni di euro destinandoli a:

700mila euro alle cooperative di comunità,

1,2 milioni alle botteghe scuola dell’artigianato,

1 milione ai progetti di internazionalizzazione.

L’associazione sottolinea che si tratta di un segnale importante per il comparto artigiano, fondamentale per l’economia regionale in termini di occupazione, presidio dei territori, innovazione e qualità. Le misure, spiegano i vertici, creano un contesto più favorevole per imprese che hanno dimostrato resilienza nonostante crisi e trasformazioni dei mercati.

Confartigianato ricorda anche il recente bando sul Microprestito per start up giovanili e femminili, evidenziando come l’insieme degli interventi delinei una politica orientata allo sviluppo della piccola impresa.

Pur riconoscendo l’utilità delle misure, l’associazione chiede alla Regione di proseguire con risorse strutturali e continuative, per garantire liquidità alle imprese e facilitare l’accesso al credito, elementi essenziali per un vero rilancio del settore.