Eventi a Chieti: weekend dal 22 al 24 marzo

Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano il Tolkien Reading, i live musicali e le ultime ciaspolate di stagione



CHIETI – Al centro del quarto weekend di marzo ci sono la cultura e il divertimento del Tolkien Reading di Bucchianico: possibilità di partecipare alla particolarissima “Panarda Tolkieniana”, un immenso banchetto medioevale di antica tradizione abruzzese con decine di portate tematizzate, menestrelli, cantastorie, brindisi a volontà e ovviamente Racconti dalla Terra di Mezzo. Tante le proposte musicali con tributi a grandi artisti, nazionali e internazionali: dai Queeen a Ligabue, passando per Imagine Dragons, Biagio Antonacci, Rino Gaetano, Elisa, Nomadi.

Serate dedicate a Zucchero e a Pink Floyd e live di Direzioni Parallele, Manu’Funk ed Effemme. Da segnalare a teatro Il Berretto a sonagli. Per gli amanti delle gite all’aria aperta sono ancora antissime ancore le ciaspolate in agenda: con aperitivo allo chalet e sosta relax al centro benessere in località Majelletta, con polenta in chalet, ciaspofiaccolata con polenta e salsicce al Rifugio Pomilio. Si va a cavallo da Punta Penna a Punta Aderci e a piedi al Castello di Roccascalegna. Per quanto riguarda le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Venerdì 22 marzo

Happy Birthday con show di Sugar Sandro

Il Cervellone quiz game al RistoDancing Quadrifoglio

Direzioni Parallele live

Tributo ai Queen dei Vipers

Tributo agli Imagine Dragons dei Night Visions a Ortona

Omaggio dei Tra palco e Realtà a Ligabue a Francavilla al mare

Serata dedicata a Zucchero a Casalincontrada

Pink Floyd Night a Lanciano

Sabato 23 marzo 2019

Tolkien Reading – Panarda tolkeniana

Giornate FAI di Primavera

Walking Fluo a San Salvo

Il berretto a sonagli al Teatro Marrucino di Chieti

Tributo a Biagio Antonacci di ANTONacci

Omaggio di Osvaldo Bianchi a Rino Gaetano a Sant’Eusanio del Sangro

A San Giovanni Teatino tributo ai Queen dei Vipers

Regina Queen tribute band live a Chieti

Tributo a Elisa dei Mechanical Dreams a Francavilla al Mare

Effemme live a Perano

Tributo ai Nomadi dei Dimensione Nomade a Chieti

Manu’s Funk live a Chieti

Direzioni Parallele live a Lanciano

Domenica 24 marzo 2019

Giornate FAI di primavera

Il berretto a sonagli al Teatro Marrucino di Chieti

Cronocena con delitto – Luci nella palude allo Stammtisch Tavern di Chieti

Domenica latina al The Hostel di Chieti

Si balla all’Arhea latina di Vasto.