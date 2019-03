Tra i film in uscita il 21 marzo: “Il Professore e il Pazzo”, “La conseguenza”, “La gabbianella e il gatto” e “Scappo a casa”

Sono addirittura quindici le novità che dal 21 marzo si potranno trovare nella programmazione settimanale, la sezione ricordiamo si aggiorna ogni giovedì.

Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. Tanti i temi trattati: dalle sindromi di Down e di Alzheimer alle persecuzioni razziali, passando per il mondo delle adozioni e quello della tossicodipendenza.

Spazio anche ai sentimenti, alla comicità e ai film di animazione. All’interno dei link qui sotto presenti troverete i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con A un metro da te, una storia sul potere dell’amore che lotta contro il tempo e lo spazio. Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell’ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia però li costringe a stare sempre a due metri di distanza per non rischiare di trasmettersi batteri che potrebbero compromettere le cure.

Proseguiamo con Dafne, il film di Federico Bondi, premiato a Berlino, che racconta la storia di una ragazza di trentacinque anni, portatrice della sindrome di Down deve affrontare la morte della madre e la depressione del padre. Durante un viaggio in montagna nel paese di nascita della madre, Dafne e il genitore finiranno per guardarsi dentro e scopriranno tante cose l’uno dell’altra.

Terza new entry Ed è subito sera, l’omaggio di Claudio Insegno a Dario Scherillo, con Franco Nero tra i protagonisti. Narra le vicende del giovane ucciso a Casavatore il 6 dicembre del 2004 nel pieno di una faida di camorra che determinò decine di vittime. Dario fu ucciso perché erroneamente scambiato per un affiliato ad un clan rivale di quello al quale appartenevano i killer.

Altro film in uscita il 21 marzo è Il professore e il Pazzo, con Mel Gibson e Sean Penn nel cast.Il professor James Murray inizia a compilare le parole per la prima edizione dell’Oxford English Dictionary a metà del XIX secolo e riceve oltre 10.000 voci da un paziente al manicomio criminale di Broadmoor, il dott. William Minor.

Il venerabile W. è il documentario diretto da Barbet Schroeder che svela il percorso di Wirathu, maestro buddhista birmano che predica “la protezione della razza e della religione” e al contempo esorta al massacro del popolo musulmano dei Rohingya

Instant family é la storia, ispirata a fatti realmente accaduti, di una coppia che avendo deciso di allargare la famiglia, si trova a affrontare il mondo delle adozioni.

Altra new entry nelle sale cinematografichè è La conseguenza, un film drammatico diretto dall’americano James Kant che vede tra gli interpreti Keira Knightley. Nell’inverno pungente del 1946, nella Germania del dopoguerra, Rachael Morgan giunge tra le rovine di Amburgo per ricongiungersi con suo marito Lewis, un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città distrutta. Ma mentre si dirigono verso la loro nuova casa, Rachael rimane sbalordita di fronte alla decisione inaspettata di Lewis: i due condivideranno la grande casa con i suoi precedenti proprietari, un vedovo tedesco e la sua figlia in difficoltà. In un crescendo di tensione, l’inimicizia e il dolore incominciano a lasciare posto alla passione e al tradimento.

Torna sul grande schermo il film di animazione La gabbianella e il gatto, ispirato al racconto di Luis Sepulveda. È un giorno come tanti per il gatto Zorba quando improvvisamente una gabbiana, avvelenata da una macchia di petrolio nel mare, precipita nel suo giardino, e in punto di morte, gli affida il proprio uovo strappandogli tre promesse: di non mangiarlo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. La gabbianella orfana viene battezzata Fortunata dall’intera comunità dei gatti. La piccola dovrà imparare a conoscersi e capire di non essere un gatto, prima di imparare a volare.

Arriva nelle sale La mia seconda volta, con Aurora e Ruffino e Luca Ward. Ispirato alla storia vera di Giorgia Benusiglio, una ragazza che ingerì una pasticca di ecstasy rischiando di morire; si salvò grazie a un trapianto ma da quell’esperienza uscì psicologicamente distrutta.

L’eroe, opera prima di Cristiano Anania, racconta la storia di Giorgio, mediocre ma ambizioso giornalista che viene trasferito dal suo direttore in una redazione di provinci per aver osato indagare su una losca vicenda che coinvolgeva un noto politico. Qui il rapimento per mano di ignoti del nipote di una delle più importanti imprenditrici della zona dà a Giorgio la possibilità di riscattarsi.

Peppermint – L’angelo della vendetta è una storia di vendetta su una giovane madre che non ha più nulla da perdere e che decide di partire per un viaggio alla scoperta di una nuova vita che non guardi più al passato.

Peterloo rievoca lo scontro tra la cavalleria e la popolazione in rivolta avvenuto a Manchester il 16 agosto 1819, in località St. Peter’s Field.

Ricordi?, diretto da Valerio Mieli, è un’articolata storia d’amore fra lui e lei, entrambi insegnanti, raccontata attraverso i rispettivi ricordi, che spesso differiscono profondamente anche quando si riferiscono allo stesso avvenimento.

Scappo a casa segna l’esordio di Aldo Baglio, senza Giovanni e Giacomo al suo fianco. Michele è un uomo superficiale, la cui vita è basata sulla conquista di belle donne e sull’ostentare status symbol di lusso sui social network e non solo. La sua vita, però, cambierà quando diverse disavventure durante un viaggio a Budapest lo metteranno nelle condizioni di dover ripensare su molte cose.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Un viaggio indimenticabile, interpretato dal pluri-nominato all’Oscar Nick Nolte nei panni di Amadeus, un uomo da poco rimasto vedovo la cui forte personalità, il fascino e il senso dell’umorismo non sono sufficienti a mascherare i devastanti sintomi dell’Alzheimer.